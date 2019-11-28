«Открывай!» В «черную пятницу» минчане штурмовали новый Bigzz на Дзержинского

Источник материала: Tut.by

В «черную пятницу» в бизнес-центре долгострое на Дзержинского, 3Б открылся новый Bigzz. Для местных жителей и офисных работников это хорошая новость, так как в округе магазинов совсем немного. Поэтому в день запуска магазина тут столпился народ. Люди бурно реагировали на то, что открытие супермаркета задерживается.





Новый магазин обещали открыть в 17.00. Люди к этому времени уже собрались и нервничали, но запуск супермаркета затягивался. На открытие пришли сотрудники бизнес-центра (здесь уже работает офис), работники соседних БЦ, местные жители.

«Это единственный большой магазин до „Грушевки“»





В 17.20 магазин еще закрыт, внутри заканчивают приготовления. Люди начинают в очереди ругаться между собой. Кто-то кричит: «Открывай, чего стоим?!» Рабочие, видя количество людей, возмущаются: «Будто первый магазин открывается». Большинство все же сохраняет спокойствие. Некоторые, не дождавшись открытия, уходят.

Но людей можно понять, многие пришли в новый супермаркет, так как в округе очень мало продуктовых. А офисных работников интересует кулинария.

— Здесь почти ничего нет. Пару магазинов и все. В одном есть неплохая кулинария, вот мы и банковские работники уже это знаем, ходим туда закупаемся. Я думаю, что жителям в этом районе всего не хватает, — рассказывает одна из офисных работниц, которая пришла на открытие. Она говорит, что пришла изучить ассортимент.













Интересуемся, а как же «черная пятница»?

— Это точно не для меня. Обещали скидки 20%, но я к ним равнодушна.

Местная жительница с маленьким ребенком тоже пришла посмотреть, чем порадует новый магазин.

— Это единственный у нас большой магазин до «Грушевки». Для нашего района это хорошо, мы ждали нормальный магазин. Сегодня пришли закупиться и посмотреть, что есть на «черной пятнице», — говорит она.

Примерно в 17.30 людей начинают запускать.

«У нас оборудование простояло год»





Новый магазин рассчитан на 2,5 тысячи «квадратов». На зале работает 15 касс. Здесь есть большой отдел кулинарии, мяса, молочных продуктов, рыбы. Чуть позже появится и устричный аквариум, как в Palazzo.

Замдиректора по маркетингу сети Bigzz Робертас Шуляускас говорит, что давно были готовы открыться.

— Мы очень рады запуску этого супермаркета. Потому что у нас оборудование здесь простояло год. Мы должны были открыть магазин еще в 2018 году. Но тут была проблема со сдачей здания в эксплуатацию.













Также по словам замдиректора, с 15 декабря новый супермаркет будет работать круглосуточно.

Из крупных торговых объектов сейчас в бизнес-центре работает только Bigzz. В целом здание еще выглядит совсем пустым. На первом этаже рядом с супермаркетом появится KFC и кофейня, позже откроются торговые ряды и автосалон, где уже стоят микроавтобусы Ford и одна Mazda. Готовится к открытию «Остров чистоты» и уже работает на втором этаже небольшой салон красоты. Помещения, похоже, еще в состоянии ремонта, даже без рекламных баннеров.













Судя по объявлениям по аренде, три первых этажа сдаются под торговые места, остальные четыре — под офисы.

Напомним , объект строили почти 11 лет. Его управлением занимается товарищество собственников, но владельцем объекта и заказчиком строительства является компания «РМ Инвестмент». Это дочерняя структура действующего в Беларуси автоцентра «РМ Маркет», который основал немец Роланд Малер. «РМ Маркет» является официальным дилером марки Opel в Минске.