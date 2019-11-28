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Гродно и немецкий город Магдебург заключили соглашение о сотрудничестве

29.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

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Недавно делегация Гродненщины побывала в Магдебурге.

С 2016 года реализуется проект «Создание в Гродненском регионе партнерской сети устойчивого развития «За процветание принеманского края». В рамках проекта на Гродненщине побывала делегация земли Саксония, состоялись встречи в облисполкоме, в СЭЗ «Гродноинвест». Во время визита обсуждались перспективные направления сотрудничества регионов в сфере логистики, металлообработки, химической промышленности, туризма экологии. Была озвучена идея организации белорусско-немецкого форума регионального сотрудничества в Гродно. В результате подписано более 10 заявок на финансирование немецкой стороной проектов по социальному обслуживанию населения нашей области, поддержки экологических инициатив.
 
Недавно делегация Гродненщины, в составе которой были представители Гродно, Вороновского и Слонимского районов, побывала в Магдебурге. Одним из итогов переговоров стало подписание соглашения о намерениях сотрудничества между городом Гродно и столицей федеральной земли Саксония Магдебургом. Его подписали председатель Гродненского городского Совета депутатов Борис Федоров и вице — бургомистр администрации Магдебурга Райнер Нитше.
 
— Подписание партнерского договора дает возможность выходить на конкретные контакты с правительством крупного немецкого города, — рассказал Борис Федоров. —  Это была уже вторая поездка, достаточно результативная. Подписанное соглашение затрагивает сферы экономики, культуры, науки, образования, здравоохранения, туризма и социальнго обеспечения. В целом договор будет иметь пошаговый характер.
 
Гродно и немецкий город Магдебург заключили соглашение о сотрудничестве

 
Особый интерес у немецкой стороны вызвали проводимый в Гродно Республиканский фестиваль национальных культур. Представители Саксонии выразили желание приехать  делегацией на этот праздник в июне 2020 года.
 
Гродно и немецкий город Магдебург заключили соглашение о сотрудничестве
Николай ШЛЫК
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Недавно делегация Гродненщины побывала в Магдебурге. С 2016 года реализуется проект «Создание в Гродненском регионе партнерской сети устойчивого развития «За...
 
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