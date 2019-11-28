Источник материала: Вороновская газета

Гродно и немецкий город Магдебург заключили соглашение о сотрудничестве" width="599" height="363">



Недавно делегация Гродненщины побывала в Магдебурге.

С 2016 года реализуется проект «Создание в Гродненском регионе партнерской сети устойчивого развития «За процветание принеманского края». В рамках проекта на Гродненщине побывала делегация земли Саксония, состоялись встречи в облисполкоме, в СЭЗ «Гродноинвест». Во время визита обсуждались перспективные направления сотрудничества регионов в сфере логистики, металлообработки, химической промышленности, туризма экологии. Была озвучена идея организации белорусско-немецкого форума регионального сотрудничества в Гродно. В результате подписано более 10 заявок на финансирование немецкой стороной проектов по социальному обслуживанию населения нашей области, поддержки экологических инициатив.

Магдебурге. Одним из итогов переговоров стало подписание соглашения о намерениях сотрудничества между городом Гродно и столицей федеральной земли Саксония Магдебургом. Его подписали председатель Гродненского городского Совета депутатов Борис Федоров и вице — бургомистр администрации Магдебурга Райнер Нитше. Недавно делегация Гродненщины, в составе которой были представители Гродно, Вороновского и Слонимского районов, побывала вОдним из итогов переговоров стало подписание соглашения о намерениях сотрудничества между городом Гродно и столицей федеральной земли Саксония Магдебургом. Его подписали председатель Гродненского городского Совета депутатов Борис Федоров и вице — бургомистр администрации Магдебурга Райнер Нитше.

— Подписание партнерского договора дает возможность выходить на конкретные контакты с правительством крупного немецкого города, — рассказал Борис Федоров. — Это была уже вторая поездка, достаточно результативная. Подписанное соглашение затрагивает сферы экономики, культуры, науки, образования, здравоохранения, туризма и социальнго обеспечения. В целом договор будет иметь пошаговый характер.







Особый интерес у немецкой стороны вызвали проводимый в Гродно Республиканский фестиваль национальных культур. Представители Саксонии выразили желание приехать делегацией на этот праздник в июне 2020 года.





Николай ШЛЫК https://grodnonews.by/