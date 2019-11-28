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«Машеров никогда не заказывал питание». Воспоминания пилота борта №1 в 70-ые и стюардессы
Источник материала: СТВ
Об истории белорусской авиации рассказали в одной из серий документального цикла
Виктора Мелешина после учёбы на лётчика отправили в Минск. Правда, обещанного ТУ-104 он так и не увидел. Сперва возглавлял экипаж Ил-14 и Ан-24. А после – небольшой реактивный ЯК-40. Именно эта модель долгие годы считалась правительственной. Опытному лётчику доверили сесть за штурвал борта №1.
Виктор Мелешин, командир экипажа правительственного самолёта (70-ые гг.):
В разные годы воздушными привилегиями пользовались Алексей Косыгин, Пётр Климук, Фёдор Сурганов, Тихон Киселёв и Пётр Машеров. Как и полагается, обслуживание первых лиц было на особом контроле.
Александра Сенькова, бортпроводник (1961-1981 гг.):
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Об истории белорусской авиации рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». Виктора Мелешина после учёбы на лётчика отправили в Минск....
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