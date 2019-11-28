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Случчанка стала призёром конкурса красоты среди работниц БелЖД
29.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Дарья Евстафеева из Слуцка стала победительницей конкурса «Мисс мастерство и очарование среди билетных кассиров Могилёвского отделения БелЖД» и призёром республиканского конкурса среди победительниц, который проходил в Минске. Об этом SlutskGorod сообщили её коллеги.
К Могилёвскому отделению Белорусской железной дороги относятся несколько станций, среди которых приняли участие Могилёв, Осиповичи, Кричев и Слуцк. К слову, наш город впервые принял участие в таком конкурсе. Слуцкую железнодорожную станцию представила 20-летняя кассир Дарья Евстафеева.
Конкурс состоял из трёх частей: визитка на тему «Малая родина», три вопроса на знание профессии и творческий конкурс, где Дарья выступила с танцем. По сумме баллов за три этапа определили победительницу.
По мнению девушки, больше всего жюри понравилось, как Дарья отвечала на вопросы о своей профессии, потому как её ответы, в отличие от других участниц, вызвали бурю аплодисментов.
«Готовиться к конкурсу мне помогали коллеги, заведующая билетными кассами и мама. Но я не рассчитывала на победу, ехала за вторым или третьим местом. Очень переживала, конечно. Но благодаря моей группе поддержки, которых хочу отдельно поблагодарить, я победила», — улыбается девушка.
Через две недели Дарья представила Могилёвское отделение в Минске на республиканском конкурсе среди победительниц всех отделений БелЖД. Здесь случчанка заслужила титул «Мисс-оригинальность» и получила в качестве подарка мультиварку. Всем участницам конкурса вручили цветы, дипломы и назначили премии.
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Дарья Евстафеева из Слуцка стала победительницей конкурса «Мисс мастерство и очарование среди билетных кассиров Могилёвского отделения БелЖД» и призёром...
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