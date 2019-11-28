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На Варшавском шоссе изменили скоростной режим - теперь от Махновича до кольца можно 70

29.11.2019 20:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Да не может этого быть, скажете вы, и удивитесь вместе с нами. Однако - факт. На Варшавском шоссе от Махновича (точнее, от съезда с Набережной) и до кольца теперь можно ехать 70.

На Варшавском шоссе изменили скоростной режим - теперь от Махновича до кольца можно 70

Бывалые водители несомненно вспомнят, что когда-то на этом участке было и 80, но потом без объяснения причин сделали 60.

На Варшавском шоссе изменили скоростной режим - теперь от Махновича до кольца можно 70

По хорошему - тут можно спокойно поднимать скоростной режим, так как велодорожка есть в стороне, тротуар (назовём это так) тоже более-менее присутствует, пешеходы не имеют надобности бегать туда-сюда через проезжую часть. Бедные пешеходы, всё то мы про них печёмся, как бы чего не вышло, как бы кто не попал под колёса...

На Варшавском шоссе изменили скоростной режим - теперь от Махновича до кольца можно 70

Но, пока 70. И нам кажется, это связано с оптимизацией скоростного потока транспорта для того, чтобы корректно и без задержек можно было успеть на зелёный сигнал светофора после Берестейского моста. Там и раньше те, кто в теме, знал, что надо поднажать, чтобы успеть. Теперь вот, делать это можно вполне законно, главное "с головой", конечно.

На Варшавском шоссе изменили скоростной режим - теперь от Махновича до кольца можно 70

Естественно, в обратном направлении от кольца до Махновича тоже 70, едем спокойно, не превышаем, так как аналогично - нет смысла, попадаешь на красный сигнал.

На Варшавском шоссе изменили скоростной режим - теперь от Махновича до кольца можно 70

На Варшавском шоссе изменили скоростной режим - теперь от Махновича до кольца можно 70

На Варшавском шоссе изменили скоростной режим - теперь от Махновича до кольца можно 70

В целом - положительное и полезное изменение в организации дорожного движения города Бреста.

 
Теги: Брест
 
 
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  Да не может этого быть, скажете вы, и удивитесь вместе с нами. Однако - факт. На Варшавском шоссе от Махновича (точнее, от съезда с Набережной) и до кольца теперь...
 
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