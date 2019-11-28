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Как воспользоваться онлайн-конструктором на сайте компании "ВиЯр"

29.11.2019 20:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Онлайн-конструктор ViyarPro представляет собой специальную программу для заказа услуг мастеров мебельной компании (порезка, кромкование, фрезеровка на профессиональном оборудовании). Мебельные гарнитуры, комплектующие предлагает в широком ассортименте интернет магазин мебельной фурнитуры ВиЯр, где можно заказать товары с доставкой по Беларуси.

Как воспользоваться онлайн-конструктором на сайте компании "ВиЯр"

Почему стоит воспользоваться конструктором ViyarPro

Купить разнообразные материалы можно в компании «ВиЯр» от различных производителей по самым выгодным ценам. А при помощи онлайн-конструктора ViyarPro можно заказать сопутствующие услуги.

Преимущества онлайн-конструктора:

  • существенная экономия времени. Клиент оформляет заказ удаленно с собственного домашнего компьютера, не обращаясь к менеджерам;
  • раскрой – заказчик может рассмотреть и корректировать расположение элементов;
  • программа сразу делает расчет и показывает цену выбранных услуг;
  • постоянная техподдержка программы. Программисты компании трудятся над модернизацией онлайн-конструктора, делают обновления, в результате чего клиенты могут заказывать самостоятельно усложненные конфигурации деталей.

Чтобы иметь возможность воспользоваться конструктором ViyarPro, интернет магазин мебельной фурнитуры в Минске предлагает пройти простую процедуру регистрации. После этого пользователям становится доступен полный функционал программы. Заказчикам доступно дистанционное обучение и консультирование в онлайн-режиме.

Онлайн-конструктор производственных заказов: возможности программы и особенности использования

Помимо того, что заказчики могут заказать мебель в компании ВиЯр, приобрести надежные комплектующие от лучших производителей, можно еще заказать порезку ДСП, ДВП и МДФ-плит, их обработку на высокоточном оборудовании.

Удобство использования сервиса ViyarPro заключается в том, что каждый заказчик экономит время, а оформленные заказы отправляются менеджеры напрямую. Материалы можно подобрать как из каталога компании, так и сделать расчеты для собственных материалов. Для некоторых типов работ предоставляется возможность сделать расчеты со скидками.

Как воспользоваться онлайн-конструктором на сайте компании "ВиЯр"

Возможности сервиса ViyarPro:

  • подбор плитных материалов и кромки из разнообразного декора;
  • формирование перечня деталей с указанием сторон, подлежащих облицовке кромкой, и учетом направления текстур при раскрое;
  • выбор вспомогательной обработки (пазование, присадку, выборку четверти и прочее);
  • предварительный расчет стоимости заказа и получение карты расходов.

Удобный online-конструктор заказов функционирует под Windows XP, 7, 8, под прочими распространенными операционными системами. Воспользоваться программой можно с планшета и смартфона. Сервис поддерживает загрузку файлов из различных программ: Woody, Pro100, Базис8.

Покупатели могут заказать надежные комплектующие для мебели в Беларуси по выгодной цене, порезку и обработку фасадов, панелей, столешниц, благодаря чему можно создавать любые гарнитуры в просторные и негабаритные квартиры. При помощи грамотного раскроя материала обеспечивается наиболее экономное и выгодное использование листов материала, что позволяет наиболее продуманно использовать доступный бюджет.

 
Теги: Минск
 
 
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