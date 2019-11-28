Источник материала: Виртуальный Брест

Онлайн-конструктор ViyarPro представляет собой специальную программу для заказа услуг мастеров мебельной компании (порезка, кромкование, фрезеровка на профессиональном оборудовании). Мебельные гарнитуры, комплектующие предлагает в широком ассортименте интернет магазин мебельной фурнитуры ВиЯр , где можно заказать товары с доставкой по Беларуси.





Почему стоит воспользоваться конструктором ViyarPro

Купить разнообразные материалы можно в компании «ВиЯр» от различных производителей по самым выгодным ценам. А при помощи онлайн-конструктора ViyarPro можно заказать сопутствующие услуги.

Преимущества онлайн-конструктора:

существенная экономия времени. Клиент оформляет заказ удаленно с собственного домашнего компьютера, не обращаясь к менеджерам;

раскрой – заказчик может рассмотреть и корректировать расположение элементов;

программа сразу делает расчет и показывает цену выбранных услуг;

постоянная техподдержка программы. Программисты компании трудятся над модернизацией онлайн-конструктора, делают обновления, в результате чего клиенты могут заказывать самостоятельно усложненные конфигурации деталей.

Чтобы иметь возможность воспользоваться конструктором ViyarPro, интернет магазин мебельной фурнитуры в Минске предлагает пройти простую процедуру регистрации. После этого пользователям становится доступен полный функционал программы. Заказчикам доступно дистанционное обучение и консультирование в онлайн-режиме.

Онлайн-конструктор производственных заказов: возможности программы и особенности использования

Помимо того, что заказчики могут заказать мебель в компании ВиЯр, приобрести надежные комплектующие от лучших производителей, можно еще заказать порезку ДСП, ДВП и МДФ-плит, их обработку на высокоточном оборудовании.

Удобство использования сервиса ViyarPro заключается в том, что каждый заказчик экономит время, а оформленные заказы отправляются менеджеры напрямую. Материалы можно подобрать как из каталога компании, так и сделать расчеты для собственных материалов. Для некоторых типов работ предоставляется возможность сделать расчеты со скидками.





Возможности сервиса ViyarPro:

подбор плитных материалов и кромки из разнообразного декора;

формирование перечня деталей с указанием сторон, подлежащих облицовке кромкой, и учетом направления текстур при раскрое;

выбор вспомогательной обработки (пазование, присадку, выборку четверти и прочее);

предварительный расчет стоимости заказа и получение карты расходов.

Удобный online-конструктор заказов функционирует под Windows XP, 7, 8, под прочими распространенными операционными системами. Воспользоваться программой можно с планшета и смартфона. Сервис поддерживает загрузку файлов из различных программ: Woody, Pro100, Базис8.

Покупатели могут заказать надежные комплектующие для мебели в Беларуси по выгодной цене, порезку и обработку фасадов, панелей, столешниц, благодаря чему можно создавать любые гарнитуры в просторные и негабаритные квартиры. При помощи грамотного раскроя материала обеспечивается наиболее экономное и выгодное использование листов материала, что позволяет наиболее продуманно использовать доступный бюджет.