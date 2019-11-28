Японский магазин ввел для сотрудниц значок «У меня месячные». Клиенты обиделись

Источник материала: Tut.by

Японский магазин Даймару в Осаке решил пересмотреть правила ношения значков для сотрудниц, гласящих, что у женщины месячные.

На значке изображена Сэйри-тян, героиня популярной серии комиксов манга, символизирующая месячные («сэйри» по-японски — «менструация», а «Сэйри-тян» можно перевести как «Мисс Менструация»).

Значок разрешили носить для того, чтобы сотрудники могли предложить коллеге дополнительную помощь, например, перерыв подольше. Но на эти значки неожиданно стали жаловаться посетители.

«Мы не ставили цель уведомлять посетителей о том, что у наших сотрудниц месячные», — сказали Би-би-си представители компании.

Ввести значок с Сэйри-тян предложили сами работницы магазина. Компания пошла навстречу сотрудницам и ввела его в октябре. Ношение его было добровольным. Представитель Даймару Йоко Хигучи сказала, что это было сделано для того, чтобы улучшить рабочую обстановку.

Информация об этом значке попала в СМИ. Некоторые издания написали, что магазин Даймару сообщает посетителям, что у их сотрудниц менструация. Один из руководителей Даймару позднее признался, что публикации вызвали негативные отзывы. Некоторые даже обеспокоились, нет ли в этом харассмента.

Представители Даймару рассказали, что некоторые сотрудницы не видели в этой идее смысла и не хотели носить значок с Сэйри-тян. Но другие отнеслись к нововведению положительно. «Когда ты видишь такой значок у коллеги, ты можешь предложить ей помочь нести тяжелые вещи или взять перерыв подольше. И такая поддержка будет взаимной», — сказала Би-би-си Йоко Хигучи. По ее словам, после скандала в магазин звонили клиенты, чтобы выразить поддержку компании.

Даймару не отказывается от своей идеи, однако теперь руководство компании думает, как ее изменить, чтобы сотрудницы могли по-прежнему делиться информацией о своем самочувствии, но этого не видели посетители.

Журналист Би-би-си в Токио Юко Като рассказывает, что в Японии, как и во многих других странах, тема менструации традиционно считалась постыдной и не обсуждалась в обществе. Бывало даже так, что когда женщинам приходилось в экстренном порядке прятаться в убежищах от частых в Японии цунами, они стеснялись попросить тампон или прокладку, так как это сочли бы неподобающим поведением. Одной женщине в ответ на такую просьбу даже сказали: «Как вы можете думать о сексе в такое время?»

Но сейчас ситуация меняется. Несколько дней назад в популярной утренней передаче «Асаичи» на канале NHK целый час обсуждали, как говорить о месячных с друзьями и семьей. В дискуссии участвовали как женщины, так и мужчины.

В том, что о месячных начинают говорить более открыто, сыграли свою роль и соцсети. В октябре в Японии из-за повышения налогов подорожали средства женской гигиены, и многие японки не стесняясь обсуждали эти новости.