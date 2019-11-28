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Правосудие по-белорусски: 15 суток - за репост в соцсети

29.11.2019 20:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

29 ноября Суд Полоцкого района и г. Полоцка вынес решение об аресте на 15 суток гражданского активиста Алеся Круткина. Причина – репост в Facebook.



По словам активиста Виктора Стукова, Алесь Круткин (на фото) на своей странице в Facebook разместил репост, где содержались слова: 

"Нам нужно действовать смело и решительно. 15 ноября, 18:00, Октябрьская площадь. Жду вас, потому что вместе мы сила и мы обязательно победим!"  Речь идет о "Встрече свободных людей", которую анонсировала общественная кампания «Европейская Беларусь». 

Судья Виктор Балыко счел такой репост призывом к массовому мероприятию и привлек Круткина к ответственности по части 3 статьи 23.34 КоАП (Нарушение порядка проведения массовых мероприятий).
 
 
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29 ноября Суд Полоцкого района и г. Полоцка вынес решение об аресте на 15 суток гражданского активиста Алеся Круткина. Причина – репост в Facebook.
 
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