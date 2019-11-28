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В Могилёве двое мужчин подозреваются в краже шести деревьев
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилёве установлены подозреваемые в хищении канадских елей с дворовых территорий.
Как
Вскоре подозреваемые были установлены. Ими оказались 48-летний и 45-летний безработные могилёвчане, которые были судимы за уклонения от уплаты штрафов и многочисленные кражи. Украденные деревья были проданы, а выручка потрачена на алкоголь.
В ходе проверки стало известно, что мужчины также похитили три туи. После пропажи деревьев их 59-летний владелец обратился в милицию. Заявитель оценил туи в 60 рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».
Осенью 2019 года в Берёзовском районе были похищены кусты голубики.
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Новости Беларуси. В Могилёве установлены подозреваемые в хищении канадских елей с дворовых территорий. Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 31 октября в...
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