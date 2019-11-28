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В Могилёве двое мужчин подозреваются в краже шести деревьев

29.11.2019 20:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилёве установлены подозреваемые в хищении канадских елей с дворовых территорий. 

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 31 октября в милицию обратился 22-летний местный житель. Парень сказал, что со двора одного из домов украдены две канадские ели общей стоимостью 200 рублей. Днём позже молодой человек заявил о похищении ещё одной ели. 

Вскоре подозреваемые были установлены. Ими оказались 48-летний и 45-летний безработные могилёвчане, которые были судимы за уклонения от уплаты штрафов и многочисленные кражи. Украденные деревья были проданы, а выручка потрачена на алкоголь. 

В ходе проверки стало известно, что мужчины также похитили три туи. После пропажи деревьев их 59-летний владелец обратился в милицию. Заявитель оценил туи в 60 рублей. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». 

Осенью 2019 года в Берёзовском районе были похищены кусты голубики.

В правонарушении подозревался житель соседней деревни – подробности здесь

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Новости Беларуси. В Могилёве установлены подозреваемые в хищении канадских елей с дворовых территорий.  Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 31 октября в...
 
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