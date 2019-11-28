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Александр Лукашенко произвёл ряд кадровых назначений. Рассказываем подробности

29.11.2019 20:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял решение назначить министра экономики Дмитрия Крутого на должность первого вице-премьера, а Александр Турчин, который занимал этот пост, станет губернатором Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко произвёл ряд кадровых назначений. Рассказываем подробности

Обсуждали перспективы председательства Беларуси и представителей нашей страны в интеграционных объединениях. Как стало известно, кандидатура Михаила Мясниковича предложена на должность главы Коллегии Евразийской экономической комиссии – именно к нашей стране в феврале 2020 года переходит председательство в Евразийском союзе, а потому и появляется такое право. Ну и, конечно, ОДКБ. С нового года – о чем шла речь и в Бишкеке – Станислав Зась станет генсекретарем этой организации. Детали тоже обсуждали у Президента.

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Александр Лукашенко произвёл ряд кадровых назначений. Рассказываем подробности

Для Беларуси, как и любой прогрессивной страны, кадры – главный винтик большого механизма. Ведь именно от слаженности его работы зависит и качество проделанного труда, и имидж на мировой арене – что о нас скажут?! К подбору кадров у Александра Лукашенко всегда детальный подход. В кресло управленца случайно никто не попадает. Это проверенные и временем, и делом люди. 

Александр Лукашенко произвёл ряд кадровых назначений. Рассказываем подробности

29 ноября у главы государства – министр экономики – Дмитрий Крутой – теперь уже первый вице-премьер и его, по сути, предшественник – Александр Турчин – новый губернатор Минской области. На должности министра Крутой проработал чуть больше года. И за это время хорошо себя проявил – особенно в переговорах с Москвой по интеграции. Его кандидатуру на правительственный пост в своё время поддерживал сам Турчин. Говоря о том, что он один из наиболее подготовленных специалистов в правительстве.  

Александр Лукашенко произвёл ряд кадровых назначений. Рассказываем подробности

Что касается Турчина, то Александр Лукашенко уверен: его пора выводить на самостоятельную работу, и тем самым проверять в деле. В Миноблисполкоме Турчин человек не новый. В своё время работал в комитете экономики, а после – на протяжении 5 лет занимал должность заместителя председателя облисполкома. Анатолий Исаченко – предыдущий губернатор центрального региона – покидает пост по состоянию здоровья. Но он продолжит курировать область.

Александр Лукашенко произвёл ряд кадровых назначений. Рассказываем подробности

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Турчина надо выводить (и Наталья Ивановна меня поддержала здесь) на самостоятельную работу, и серьезно на него посмотреть, проверить в деле. Если Турчин уходит фактически с экономической должности в правительстве, то, думаю, министр экономики мог бы занять ее. Заодно мы посоветуемся, кто будет работать министром экономики. Такой блок, который бы я хотел обсудить.

Вы в свое время поддерживали кандидатуру Крутого, и у вас нормально получалось, так почему он не может работать. Подготовленный человек. А министра, я думаю, вы предложите кандидатуру хорошего министра, который будет патриотом Беларуси, будет достойно вести диалог не только на Востоке, но и на Западе. Дорожные карты пока останутся за вице-пермьером, будем тут помогать, насколько надо. Если Крутой ведет дорожные карты, они ж не отстранены от этого, а все вовлечены в этот процесс. Опора, поддержка будет нормальной. Нам не надо сейчас менять руководителя нашей группы, тем более немного осталось: буквально несколько дней до окончания этой работы.

Александр Лукашенко произвёл ряд кадровых назначений. Рассказываем подробности

Новые обязанности в скором времени появятся и у Михаила Мясниковича. Тему перспектив председательства Беларуси и представителей страны в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве Александр Лукашенко как раз затронул на встрече с председателем Совета Республики. И неспроста.

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Александр Лукашенко произвёл ряд кадровых назначений. Рассказываем подробности

В феврале 2020 года председательство в ЕАЭС перейдет к нашей стране. Вместе с тем, Беларусь получит и право назначить на четыре года своего председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии. И глава государства уверен: это место как раз для Мясниковича. 

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Александр Лукашенко произвёл ряд кадровых назначений. Рассказываем подробности

Следующая новая кандидатура – ни для кого не секрет. Станислав Зась в должности генсекретаря ОДКБ. Буквально 28 ноября на саммите  в Кыргызстане его кандидатуру утвердили. С 1 января 2020 года он приступит к работе. Но Александра Лукашенко не меньше волнует и вопрос, кого предлагается назначить на должность государственного секретаря Совета безопасности. 

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Александр Лукашенко произвёл ряд кадровых назначений. Рассказываем подробности

Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований: 
Очень важно, что с 1 января 2020 года в должность генерального секретаря ОДКБ вступает представитель Беларуси. Это не только высокое доверие, оказанное нашей стране, но и уникальная возможность в полной мере реализовать потенциал организации, укрепить её международный авторитет.

Александр Лукашенко произвёл ряд кадровых назначений. Рассказываем подробности

Что касается ОДКБ, то позицию и предложения нашей страны по укреплению международной и региональной стабильности и снятию  напряжённости Александр Лукашенко озвучил на сессии в Кыргызстане. Военно-политическая обстановка по периметру границ организации складывается непростая. Очевидно нарастание очередного витка противостояния между ведущими мировыми державами.

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Александр Лукашенко произвёл ряд кадровых назначений. Рассказываем подробности

На это глава государства обратил особое внимание и подчеркнул: прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности – неоправданно и опасно. Отсюда и предложение нашей стороны – принять многостороннюю политическую декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. 

Александр Лукашенко произвёл ряд кадровых назначений. Рассказываем подробности

Сергей Кизима, эксперт в области международных отношений:
Конечно, это достаточно сложная ситуация. Как отметил Президент Беларуси, действительно очень серьезен рост военного контингента у границ Беларуси, натовского. Это не может не вызывать озабоченности как у Беларуси, так и у других членов ОДКБ. Складывается впечатление, что нас пытаются ввязать в какую-то новую гонку вооружений. Естественно, Беларусь категорически не хочет напрягать свой бюджет такими военными расходами.

Для нас это лучшее понимание всех вопросов, всех проблем безопасности, которые происходят в регионе – это возможность, будучи больше в курсе, что происходит, принимать более своевременные инициативы. Потому что многие вызовы безопасности лучше предотвращать, чем потом иметь с ними дело многие годы и десятилетия.

Александр Лукашенко произвёл ряд кадровых назначений. Рассказываем подробности

Александр Ивановский, политолог:
Из документов, которые показали, как проходил этот процесс, освещали те решения, которые смогут четко сказать, что все действия, во-первых, направленны на укрепление безопасности всей ОДКБ. Второе, направлены с белорусской стороны на снижение уровня напряженности, и эти предложения приняты. И третье, усиленно прессой обсуждается назначение секретаря Совета безопасности – представителя от Беларуси.

Госсекретарь Зась однозначно заявил, что будет отражать интересы, координировать всех участников ОДКБ. Он обратил внимание на то, что предполагает увеличить интенсивность информационного представления этой организации в ООН, в ОБСЕ, которые сами по себе представительные организации и отражают интересы той или иной стороны. Что касается того, что он наш представитель для нас это имидж наш. А имидж очень много значит.

Александр Лукашенко произвёл ряд кадровых назначений. Рассказываем подробности

И так перед каждым назначенцем стоят свои большие и ответственные задачи: развивать стратегические направления внутри страны, выстраивать диалог с союзниками и способствовать обеспечению мира и безопасности в регионе.  И за каждую работу будет спрос.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Александр Ивановский, Андрей Чернобай, Сергей Кизима
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял решение назначить министра экономики Дмитрия Крутого на должность первого вице-премьера, а Александр Турчин, который...
 
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