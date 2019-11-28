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Замечали, что в самолётах еду больше солят и перчат? Объясняем, почему
Источник материала: СТВ
Авиаперевозчики всего мира вышли на тропу войны за пассажира. Не последнюю роль в этом играет кухня. Ведь зачастую путь к сердцу путешественника лежит как раз через его желудок. Впрочем, про кулинарные авиа-эксперименты заговорили ещё в середине прошлого столетия, рассказали в одной из серий документального цикла
Александра Сенькова, бортпроводник (1961-1981 гг.):
Сегодня за питание на борту отвечает служба кейтеринга. «Воздушные» обеды готовят тут же, на территории аэропорта, а затем доставляют на борт спецтранспортом. «Небесное меню» – отдельный вид искусства. Чтобы угодить самым привередливым, поварам приходится идти на разные ухищрения.
Татьяна Асомадинова, начальник цеха бортового питания службы «Кейтеринг»:
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Авиаперевозчики всего мира вышли на тропу войны за пассажира. Не последнюю роль в этом играет кухня. Ведь зачастую путь к сердцу путешественника лежит как раз...
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