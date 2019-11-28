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Замечали, что в самолётах еду больше солят и перчат? Объясняем, почему

29.11.2019 20:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Авиаперевозчики всего мира вышли на тропу войны за пассажира. Не последнюю роль в этом играет кухня. Ведь зачастую путь к сердцу путешественника лежит как раз через его желудок. Впрочем, про кулинарные авиа-эксперименты заговорили ещё в середине прошлого столетия, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси»

Замечали, что в самолётах еду больше солят и перчат? Объясняем, почему

Александра Сенькова, бортпроводник (1961-1981 гг.):
Тогда нужно было на кухню ставить одну бортпроводницу. Она сервировала подносы, нарезала гарниры. Давали консервные банки рыбы: нужно было вскрыть эту банку. И девочка вскрывала, раскладывала на специальные тарелочки. Еле успевали.

Столики металлические громадные нужно было раздать каждому пассажиру и помочь установить в подлокотники.

Сегодня за питание на борту отвечает служба кейтеринга. «Воздушные» обеды готовят тут же, на территории аэропорта, а затем доставляют на борт спецтранспортом. «Небесное меню» – отдельный вид искусства. Чтобы угодить самым привередливым, поварам приходится идти на разные ухищрения.

Замечали, что в самолётах еду больше солят и перчат? Объясняем, почему

Татьяна Асомадинова, начальник цеха бортового питания службы «Кейтеринг»:
Стараемся солить еду, более чтобы чувствовалась соль и, конечно, перчить её. Потому что в воздухе наши рецепторы чуть-чуть притупляются.

У нас были рейсы, в основном, Индия, которые требовали настолько сильно перчёное делать, что для нас просто во рту жгло, мы не чувствовали даже вкуса!

Люди в материале: Александра Сенькова, Татьяна Асомадинова
 
 
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Авиаперевозчики всего мира вышли на тропу войны за пассажира. Не последнюю роль в этом играет кухня. Ведь зачастую путь к сердцу путешественника лежит как раз...
 
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