«Это было яркое выступление». Лукашенко поздравил батутистов с золотом в Токио

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды по прыжкам на батуте с золотой медалью в командных соревнованиях чемпионата мира в Токио. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Президент поздравил Владислава Гончарова, Олега Рябцева, Ивана Литвиновича и Алексея Дудорова с завоеванием золотой медали в командных соревнованиях чемпионата мира в Токио.

«Это было яркое выступление, которое позволило опередить сильных соперников и подтвердило высочайший класс белорусской школы прыжков на батуте», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко также пожелал спортсменам новых больших побед и успехов.