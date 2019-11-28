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«Это было яркое выступление». Лукашенко поздравил батутистов с золотом в Токио
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды по прыжкам на батуте с золотой медалью в командных соревнованиях чемпионата мира в Токио. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент поздравил Владислава Гончарова, Олега Рябцева, Ивана Литвиновича и Алексея Дудорова с завоеванием золотой медали в командных соревнованиях чемпионата мира в Токио.
«Это было яркое выступление, которое позволило опередить сильных соперников и подтвердило высочайший класс белорусской школы прыжков на батуте», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко также пожелал спортсменам новых больших побед и успехов.
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Президент поздравил Владислава Гончарова, Олега Рябцева, Ивана Литвиновича и Алексея Дудорова с завоеванием золотой медали в командных соревнованиях чемпионата...
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