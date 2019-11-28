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«Это было яркое выступление». Лукашенко поздравил батутистов с золотом в Токио

29.11.2019 20:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды по прыжкам на батуте с золотой медалью в командных соревнованиях чемпионата мира в Токио. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Президент поздравил Владислава Гончарова, Олега Рябцева, Ивана Литвиновича и Алексея Дудорова с завоеванием золотой медали в командных соревнованиях чемпионата мира в Токио.

«Это было яркое выступление, которое позволило опередить сильных соперников и подтвердило высочайший класс белорусской школы прыжков на батуте», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко также пожелал спортсменам новых больших побед и успехов.

 
 
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Президент поздравил Владислава Гончарова, Олега Рябцева, Ивана Литвиновича и Алексея Дудорова с завоеванием золотой медали в командных соревнованиях чемпионата...
 
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