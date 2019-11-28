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Вместе против фейков: в Минске начался форум молодых журналистов

29.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске в пятницу начался VII форум молодых журналистов. Участники собрались в столице страны, чтобы обсудить вопросы этики, правовые основы и освещение социальных тем в прессе, сообщает «МИР 24».

Молодые и опытные журналисты также обсудили перспективы развития СМИ. Во время встречи старшее поколение делилось своим опытом, а начинающие специалисты учили профессионалов ориентироваться в современной цифровой среде.

«Сегодня информационное пространство переживает серьезную трансформацию, время ставит перед нами очень важные вопросы. Что сегодня мы можем противопоставить распространению фейковых новостей? Какое место в сегодняшнем информационном поле должен занять профессиональный журналист? С моей точки зрения, сегодня данным негативным явлениям мы можем противопоставить информационную гигиену и профессионализм, которым обладают штатные сотрудники средств массовой информации», – сказал заместитель главы администрации президента Беларуси Андрей Кунцевич.

В форуме приняли участие более 200 журналистов республиканских и региональных СМИ. Это представители печатных изданий, радио и телевидения.



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Теги: Новости, Минск
 
 
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Начинающие и опытные журналисты обсудили вопросы этики, правовые основы и освещение социальных тем в прессе
 
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