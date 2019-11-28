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Лукашенко намерен предложить экс-премьера Мясниковича на пост главы ЕЭК

29.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко будет предлагать Михаила Мясниковича на должность председателя коллегии Евразийской экономической комиссии. Ранее он возглавлял правительство Беларуси, передает в пятницу «МИР 24».
 
«Кандидатуру на наш экономический совет, где будут сидеть главы государств, предлагает президент. И хотелось бы, чтобы они безоговорочно восприняли эту кандидатуру. Отторжения нет. Я и вчера разговаривал с рядом руководителей. Многие вас знают. Не многие, а все знают. Все воспринимают положительно. Я считаю, с какой стороны ни подойди, и в личном отношении, это неплохо будет для вас – поработать там и принести пользу не только Беларуси, но и всему нашему экономическому сообществу», – заявил Лукашенко на встрече с Мясниковичем.

В феврале следующего года председательство в ЕАЭС перейдет к Беларуси. Одновременно страна получит право назначить на четыре года своего председателя коллегии Евразийской экономической комиссии.

Также Александр Лукашенко назначил министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого на должность первого вице-премьера правительства.



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В феврале 2020 года председательство в ЕАЭС перейдет к Беларуси. Одновременно страна получит право назначить на четыре года своего председателя коллегии...
 
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