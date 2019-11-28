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Лукашенко намерен предложить экс-премьера Мясниковича на пост главы ЕЭК
29.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко будет предлагать Михаила Мясниковича на должность председателя коллегии
Также Александр Лукашенко назначил министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого на должность первого вице-премьера правительства.
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В феврале 2020 года председательство в ЕАЭС перейдет к Беларуси. Одновременно страна получит право назначить на четыре года своего председателя коллегии...
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