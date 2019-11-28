Источник материала: Новости Волковыска

Со 2 декабря БЖД запускает мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» и новый раздел «Услуги пассажирам» на официальном сайте.

Белорусской железной дорогой проводится планомерная работа по повышению качества и доступности услуг с использованием информационных технологий.

Наиболее востребованным и популярным среди пассажиров является сервис по оформлению электронных проездных документов. За 11 месяцев 2019 года на официальном сайте Белорусской железной дороги оформлено 2,7 млн. билетов, до конца 2019 года ожидается, что через Интернет будет приобретено около 3 млн. электронных проездных документов.

В октябре 2019 года Белорусская железная дорога анонсировала разработку нового раздела «Услуги пассажирам» на корпоративном сайте www.rw.by и мобильного приложения для оформления проездных документов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами. Эти программные продукты обладают не только более совершенными потребительскими характеристиками, но и содержат дополнительный функционал с возможностью оформления электронных билетов на поезда региональных линий экономкласса, городских линий и оформления пересадочных маршрутов с оплатой через единую корзину заказов.

В октябре–ноябре 2019 года сервисы мобильное приложение и новый раздел официального интернет сайта Белорусской железной дороги «Услуги пассажирам» были доступны закрытой группе пользователей. В опытной эксплуатации приняли участие более 400 человек.

Со 2 декабря 2019 года мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» будет доступно для бесплатного скачивания пользователям смартфонов и планшетов на платформах Android и iOS. Кроме того, пассажирам будет доступен обновленный раздел «Услуги пассажирам» на корпоративном сайте www.rw.by.

Особенностью раздела является возможность оформления проездных документов непосредственно при просмотре расписания без необходимости переключения на другие ресурсы. При этом доступно оформление электронных билетов без регистрации пользователя на сайте.

Сайт адаптирован для использования как на стационарных (десктопных), так и мобильных устройствах. Оба ресурса поддерживают русский, белорусский и английский языки. При этом в мобильном приложении язык интерфейса определяется настройками применяемого устройства, то есть автоматически использует тот язык, который повседневно применяет пользователь.

Дополнительным стимулом для использования новых ресурсов станет отмена с 1 декабря 2019 года комиссионного сбора при оформлении электронных билетов. То есть, электронный билет с электронной регистрацией будет обходиться пассажирам дешевле, чем при покупке в билетной кассе. В случае оформления билета без электронной регистрации или отказа от неё и обращении в билетную кассу для оформления билета на бланке с определенной степенью защиты с пассажира будет взиматься тариф, установленный Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Белорусская железная дорога продолжает работу по развитию электронных сервисов. Все предложения, поступающие от новых пользователей мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» и раздела «Услуги пассажирам» на корпоративном сайте www.rw.by, будут проанализированы и приняты во внимание при совершенствовании работы ресурсов.