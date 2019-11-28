|
Премьер-министр Ирака объявил об отставке из-за протестов
Источник материала: Партизан
В Ираке тысячи манифестантов отмечают новость об отставке премьер-министра. Адель Абдель Махди в пятницу заявил, что подаст соответствущее прошение в парламент.
Смена правительства страны — главное требование участников протестов, котоыре не прекращаются два месяца. Впрочем, Махди уже неоднократно заявлял о намерении покинуть пост.
Накануне шиитский религиозный лидер аятолла Али аль-Систани призвал к прекращению насилия и к созданию нового правительтва с помощью прозрачных и честных выборов. Наблюдатели полагают, что это выступление оказало решающее вляиние на шаг премьера.
Кроме главы кабинета, об оставке объявили некоторые другие политики и руководители силовых структур, в частности на юге Ирака. Там четверг стал одним из самых кровавых дней протестов: в эн-Наджафе и эн-Насирии, а также в Багдаде в результате столкновений между манифестантами и силами правопордяка погибли более 50 человек.
Общее число жертв с обеих сторон за два месяца превысило 400 человек, пострадавших — более 15 тысяч. Протесты стали самыми масштабными после свержения Саддама Хуссейна. Иракцы выражают недовольство катастрофической социально-экономической ситуацией и повальной коррупцией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ираке тысячи манифестантов отмечают новость об отставке премьер-министра. Адель Абдель Махди в пятницу заявил, что подаст соответствущее прошение в парламент.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)