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Премьер-министр Ирака объявил об отставке из-за протестов

29.11.2019 21:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Ираке тысячи манифестантов отмечают новость об отставке премьер-министра. Адель Абдель Махди в пятницу заявил, что подаст соответствущее прошение в парламент.

Смена правительства страны — главное требование участников протестов, котоыре не прекращаются два месяца. Впрочем, Махди уже неоднократно заявлял о намерении покинуть пост.

Накануне шиитский религиозный лидер аятолла Али аль-Систани призвал к прекращению насилия и к созданию нового правительтва с помощью прозрачных и честных выборов. Наблюдатели полагают, что это выступление оказало решающее вляиние на шаг премьера.

Кроме главы кабинета, об оставке объявили некоторые другие политики и руководители силовых структур, в частности на юге Ирака. Там четверг стал одним из самых кровавых дней протестов: в эн-Наджафе и эн-Насирии, а также в Багдаде в результате столкновений между манифестантами и силами правопордяка погибли более 50 человек.

Общее число жертв с обеих сторон за два месяца превысило 400 человек, пострадавших — более 15 тысяч. Протесты стали самыми масштабными после свержения Саддама Хуссейна. Иракцы выражают недовольство катастрофической социально-экономической ситуацией и повальной коррупцией.
 
Теги: Новости
 
 
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В Ираке тысячи манифестантов отмечают новость об отставке премьер-министра. Адель Абдель Махди в пятницу заявил, что подаст соответствущее прошение в парламент.
 
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