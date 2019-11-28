Банкам все-таки придется помочь витебским колхозам









Неделю назад Лукашенко упрекнул председателя правления Нацбанка Павла Каллура в том, что банки не хотят заниматься помощью колхозам, и поручил «догрузить их», назвав представителей банковского сектора «жульем».





Сегодня Павел Каллаур заявил, что на базе Поставского молочного завода будет создан холдинг, в который войдет семь сельхозпредприятий.





«В развитие агропромышленного комплекса Витебской области и в соответствии с поручением президента хотели бы создать на базе Поставского молочного завода холдинг, в который войдут еще семь сельскохозяйственных предприятий Поставского района», — сказал он, передает БелТА.





Сельхозорганизации войдут в холдинг на условиях доверительного управления. Как будет управляться структура в целом, предстоит еще определить. По словам Каллаура, в проект будут вовлечены 5-6 банков, государственные страховые компании, Витебский облисполком и Поставский райисполком.





«Таким образом, совместными усилиями мы готовы обеспечить ту задачу, которую поставил перед нами президент», — сказал глава Нацбанка.