Минское «Динамо» пропустило шесть шайб от «Локомотива»

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта Минское «Динамо» проиграло в гостях ярославскому «Локомотиву» со счетом 3:6 (1:2, 1:2, 1:2).

Партнер проекта Минское «Динамо» проиграло в гостях ярославскому «Локомотиву» со счетом 3:6 (1:2, 1:2, 1:2).

«Зубры» отлично начали матч, открыв счет уже на третьей минуте: отличился Александр Павлович. Увы, собственные ошибки не позволили «Динамо» уйти на перерыв лидерами. Сначала Денисенко сравнял счет, а затем Накладал вывел «Локомотив» вперед — 3:1.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На старте второго периода Кудрявцев увеличил преимущество хозяев, но тут Райан Спунер подарил минчанам шанс, забросив красивую ответную шайбу — 3:2.

Ключевым же отрезком матча стала концовка второго периода, в течение которой «зубры» шесть минут играли в меньшинстве, включая три в формате «три на пять». До конца игры был удален один из лидеров «Динамо» Франсис Паре. Возможностью увеличить разницу в счете воспользовался Магнус Пяярви-Свенссон — 4:2.

В начале заключительной трети Пулккинен отыграл одну шайбу, на что хозяева ответили голами Осипова и Каюмова — 6:3.

«Локомотив»: Лазушин (Коновалов); Рафиков — Осипов, Каюмов — Алексеев — Коваленко; Кронвалль (К) — Накладал, Пяярви — Ландер — Кудрявцев; Черепанов — Савченко, Денисенко — Да Коста — Е. Аверин (А); Ильенко — Свитов (А) — Полунин, Красковский, Мисюль.

«Динамо»: Энрот (Тэйлор); Крыскин — Знахаренко, Дадонов — Спунер — Пулккинен; Евенко — Денисов, А. Костицын (К) — Ковыршин — Демков; Готовец (А) — Еременко, Мартынов — Паре — Принс; Павлович (А) — Китаров — Когалев, Дюков, Грецкий.

Минское «Динамо» сейчас занимает последнее место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 11 очков.

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.

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