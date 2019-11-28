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БЖД отменяет сбор при оформлении электронных билетов

29.11.2019 21:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская железная дорога с 1 декабря отменяет комиссионный сбор при оформлении электронных билетов, сообщает пресс-центр БЖД.

Таким образом, электронный билет с электронной регистрацией будет обходиться пассажирам дешевле, чем при покупке в билетной кассе.

В настоящее время комиссионный сбор при оформлении электронных билетов составляет от Br0,24 до 0,78.

В случае оформления билета без электронной регистрации или отказа от нее и обращении в билетную кассу для оформления билета на бланке с определенной степенью защиты с пассажира будет взиматься тариф, установленный министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Со 2 декабря БелЖД запустит мобильное приложение "БЧ. Мой поезд". Приложение будет доступно для бесплатного скачивания пользователям смартфонов и планшетов на платформах Android и iOS.

Одновременно с этим будет обновлен раздел "Услуги пассажирам" на корпоративном сайте www.rw.by.

Особенностью раздела является возможность оформления проездных документов непосредственно при просмотре расписания без необходимости переключения на другие ресурсы. При этом доступно оформление электронных билетов без регистрации пользователя на сайте.
 
 
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Белорусская железная дорога с 1 декабря отменяет комиссионный сбор при оформлении электронных билетов, сообщает пресс-центр БЖД.
 
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