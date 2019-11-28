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Задушила двухлетнего сына: завершено расследование убийства в Лепеле

29.11.2019 21:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела об убийстве 2-летнего мальчика.

Как сообщалось ранее, утром 27 мая 2019 года 23-летняя женщина обратилась в милицию и сообщила о том, что ее двухлетний сын пропал в парке. 

В ходе следственных действий было установлено, что женщина соврала. При изучении записей камер видеонаблюдения установлено, что в парке женщина находилась одна. В ходе осмотра ее жилья в одной из построек было обнаружено тело мальчика без признаков жизни.



Согласно заключениям экспертиз, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.

Матери ребенка предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство заведомо малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии), к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 

В ходе следствия женщина призналась в убийстве.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.
 
 
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Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела об убийстве 2-летнего мальчика.
 
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