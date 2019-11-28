Задушила двухлетнего сына: завершено расследование убийства в Лепеле

Как сообщалось ранее, утром 27 мая 2019 года 23-летняя женщина обратилась в милицию и сообщила о том, что ее двухлетний сын пропал в парке.





В ходе следственных действий было установлено, что женщина соврала. При изучении записей камер видеонаблюдения установлено, что в парке женщина находилась одна. В ходе осмотра ее жилья в одной из построек было обнаружено тело мальчика без признаков жизни.













Согласно заключениям экспертиз, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.





Матери ребенка предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство заведомо малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии), к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.





В ходе следствия женщина призналась в убийстве.





Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.