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"Украиной управляет герой сериалов": немецкая газета сравнила Зеленского с бараном

29.11.2019 21:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Немецкое издание Taz опубликовало статью о Владимире Зеленском, в которой называет украинского президента героем сериалов, который больше понимает в российских комедиях, чем в собственной стране.


OBOZREVATEL публикует полный перевод материала.

Безмолвный в Киеве

В апреле 2019 года народ Украины выбрал нового президента. Владимир Зеленский, комик и телевизионный продюсер без политического опыта, значительно обошёл Петра Порошенко, и летом его партия "Слуга народа" одержала абсолютное большинство в украинском парламенте. 

И вот уже некоторое время Украина снова находится в крупных медийных заголовках. Хотя данный круговорот имеет отношение почти исключительно к телефонному разговору американского и украинского президентов, и их возможному оказанию влияния на внутреннюю политику американского государства.

Однако не следует забывать, что в телефонном разговоре речь шла о противотанковом оружии для украинских военных, с целью противостояния российской агрессии. Также необходимо упомянуть о нынешних уступках украинского президента по отношению к Путину, с помощью которых он хочет сдвинуть с мёртвой точки переговоры по вопросу восточной Украины.

Многие украинцы скептически относятся к подобного рода уступке, в первую очередь те, которые выступали на Майдане за демократическое гражданское общество, среди которых многочисленные писатели и представители интеллигенции.

Скептицизм связан с восприимчивостью интеллигенции к игре с фантастикой, виртуальными мирами и медийными капсулами. Выбор Зеленского президентом и является такого рода игрой с виртуальной реальностью. 

В телевизионной сатире "Слуга народа" Зеленский играет роль слегка неотёсанного учителя истории, которого раздражает политика, и который постоянно отпускает бранные речи, которые тайно снимают и выкладывают в YouTube его ученики. В результате, неопытного, но честного учителя избирают президентом, который начинает борьбу с коррупцией и олигархами.

Это красивая история, о которой предупреждают украинские авторы Юрий Андрухович, Оксана Забужко и Сергей Жадан. И в апреле герой сериала был избран в качестве настоящего кандидата на пост президента.

Зеленский и его команда очень успешно разработали иллюзорный мир, в который они, по-видимому, сами верят. Однако пробуждение и встреча с реальностью могут очень разочаровать народ.

Благо интеллектуальной деятельности

Интеллигенции не следует слишком восторгаться правительством, особенно если они разделяют их ценности. Критика в отношении к правительству и всему тому, что оно делает, и является, собственно, пользой интеллектуальной деятельности. Смена политических элит осуществляется, однако, через большинство электората. В редких случаях играют роль при этом представители интеллектуальных меньшинств.

Президент Зеленский ведёт себя как президент, тесно связанный с народом, и поэтому темы, привлекающие интеллектуалов и художников, кажутся ему едва очевидными или серьёзными.

О некоторых он слышит и видит вообще впервые. Он не может с ними общаться, и негативное отношение подавляющего большинства украинской интеллигенции к президенту вполне можно охарактеризовать высказыванием: "Смотрит, как баран на новые ворота".

И действительно, Зеленский сталкивается с массой событий, людей и ситуаций, которые украинское общество уже пережило или переживает в настоящее время, и которые многократно прокомментированы представителями интеллигенции. Но складывается впечатление, однако, что он всё это слышит и видит в первый раз.

Зеленский является президентом потребителей, которые не хотят ничего подпускать слишком близко к зоне своего комфорта.

И суть проблемы даже не в том, что он выходит на политическую арену как новичок. За исключением аппаратчика Леонида Кравчука, ни один из украинских президентов не был профессиональным политиком. 

Украинское общество в данном отношении является нетрадиционным. Речь скорее идет о том, что президентскими выборами общество продемонстрировало поведение потребителя.

Очевидным фактом является то, что потребители присутствуют в большинстве, и их интересы, конечно же, связаны не только с рекламой или твёрдой зарплатой, регулярным отпуском, низкими ценами на электроэнергию, теплоснабжение, и подобными вещами.

Потребители не хотят боевых действий, ликвидации индивидуальных и коллективных травм, они не хотят сталкиваться с социальными проблемами, иметь дело с социальными беспорядками, в том числе и в будущем, они не хотят ничего подпускать слишком близко к зоне своего комфорта.

Это, конечно же, грубое обобщение. Поэтому вернёмся к общественной роли интеллигенции. Она должна общедоступно формулировать критическую точку зрения на текущие политические события и вопреки распространённому потребительскому поведению, применять социальные и культурные цели.

Как баран на новые ворота

Нынешний президент Украины – человек с совершенно другим социально-культурным кодом. У него мало общего с культурными ценностями европейских политиков.

В то время как многие европейские политики, по крайней мере, делают вид, что разделяют культурную память с интеллигенцией и деятелями искусств своей страны, и могут понимать суть дебатов о социальных и культурных ценностях, украинский президент не имеет об этом никакого понятия.

Он смотрит на это, как баран на новые ворота. Он ссылается на русских комедийных актёров. А слышал ли он когда-нибудь что-нибудь об украинских диссидентах Иване и Надежде Светличных? Это другой вид общения и языка.

Писатели и интеллигенция работают с языком. Когда впервые встречаешь человека, слышишь не только то, что он говорит, но также обращаешь внимание на то, как он это говорит. То, как президент говорит и как он общается, неприемлемо для большинства представителей интеллигенции Украины.

Это языковое и интеллектуальное насилие. Вину за то, что это могло произойти, чувствуют представители интеллигенции и деятели искусств. Они злятся на себя и на других, им стыдно за свою страну и прежде всего за себя.
 
 
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Немецкое издание Taz опубликовало статью о Владимире Зеленском, в которой называет украинского президента героем сериалов, который больше понимает в российских...
 
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