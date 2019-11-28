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"Калгари" отправил в отставку главного тренера из-за расистских высказываний 10-летней давности

29.11.2019 21:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги "Калгари Флэймз" отправило в отставку Билла Питерса, занимавшего пост главного тренера.

Как сообщает журналист TSN Фрэнк Серавалли, в ближайшее время состоится пресс-конференция гендиректора канадского клуба Брэда Треливинга. Предполагается, что на ней об увольнении тренера будет объявлено официально.

Питерс оказался в центре скандала после обвинений в расизме. Афроамериканец, хоккеист Аким Алиу, уже завершивший карьеру, рассказал, что столкнулся с расизмом со стороны Питерса, когда они вместе работали в "Рокфорд Айс Хогз". 

По его словам, все произошло в 2009 году.
 
 
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Руководство клуба Национальной хоккейной лиги "Калгари Флэймз" отправило в отставку Билла Питерса, занимавшего пост главного тренера.
 
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