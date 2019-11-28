"Калгари" отправил в отставку главного тренера из-за расистских высказываний 10-летней давности

Как сообщает журналист TSN Фрэнк Серавалли, в ближайшее время состоится пресс-конференция гендиректора канадского клуба Брэда Треливинга. Предполагается, что на ней об увольнении тренера будет объявлено официально.





Питерс оказался в центре скандала после обвинений в расизме. Афроамериканец, хоккеист Аким Алиу, уже завершивший карьеру, рассказал, что столкнулся с расизмом со стороны Питерса, когда они вместе работали в "Рокфорд Айс Хогз".





По его словам, все произошло в 2009 году.















