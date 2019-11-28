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Дороги в Беларуси превратились в каток. Что говорят коммунальщики, синоптики и ГАИ

29.11.2019 21:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Погода в Беларуси за последние сутки демонстрирует то плюс, то минус. Как следствие – большинство дорог и тротуаров превратились в самый настоящий каток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дороги в Беларуси превратились в каток. Что говорят коммунальщики, синоптики и ГАИ

С ситуацией пытаются справиться коммунальные службы. Однако всплеска травматизма не удалось избежать. Более сотни человек за этот день оказались в больницах. О сложной дорожной обстановке предупреждает ГАИ: лучше воздержаться от дальних поездок или как минимум быть предельно осторожными. Такие погодные условия сохранятся и в выходные.

Скользкая тема в репортаже Дмитрия Бояровича. 

Упал. Очнулся. Гипс. Леонид Васильевич невольно вспоминает знаменитый фильм. Поход в магазин для минчанина обернулся вызовом скорой. 

Дороги в Беларуси превратились в каток. Что говорят коммунальщики, синоптики и ГАИ

От гололеда в Беларуси за минувшие дни пострадали больше 400 человек. Каждого четвертого из этой цифры – госпитализировали, включая 9 детей. Антирекордсмены – минчане. Также в антилидерах – Могилевская и Витебская области. Не затронул же гололед жителей Бреста и Гродно

Врач о гололёдных травмах в Минске: «За сутки поступило в приёмное отделение 150 человек»

Дороги в Беларуси превратились в каток. Что говорят коммунальщики, синоптики и ГАИ

Коммунальные службы Минска в эти дни работают в круглосуточном режиме. На борьбу со стихией вышла и спецтехника. Только в столице задействовано больше 600 единиц.

Дороги в Беларуси превратились в каток. Что говорят коммунальщики, синоптики и ГАИ

Песчано-соляной смесью посыпают тротуары и территорию во дворах. 
 Дороги в Беларуси превратились в каток. Что говорят коммунальщики, синоптики и ГАИ

Олег Лукашенко, заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Было задействовано 699 уборщиков территорий. Израсходовано порядка 984 тонны противогололедных реагентов с соблюдением норм россыпи и с соблюдением директивных сроков.

Дороги в Беларуси превратились в каток. Что говорят коммунальщики, синоптики и ГАИ

За сутки в стране случилось почти 400 ДТП. Это больше, чем обычно. В 9 из них пострадали или погибли люди. Из-за ненастной погоды ГАИ просит водителей, по возможности, воздержаться от поездок. 

Дороги в Беларуси превратились в каток. Что говорят коммунальщики, синоптики и ГАИ

Александр Бруй, старший инспектор по особым поручениям УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Самый главный совет водителям в этот период – не торопиться. Соблюдать скоростной режим. Что касается движения по загородным трассам, лишний раз не перестраиваться. И, конечно, в данных погодных условиях уже просто необходимо использовать зимние шины.

Дороги в Беларуси превратились в каток. Что говорят коммунальщики, синоптики и ГАИ

Сегодня в Беларуси продолжает действовать оранжевый уровень опасности. Виной тому – атмосферный фронт из Германии и Франции. Он принес в нашу страну потепление. Оно и превратило дороги страны в сплошной каток. 

Дороги в Беларуси превратились в каток. Что говорят коммунальщики, синоптики и ГАИ

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
На территорию Беларуси поступали довольно теплые и влажные массы из Западной Европы и при отрицательной температуре у поверхности земли отмечались осадки в виде дождя. Они же вызвали и гололед. В дальнейшем при понижении температуры формировалась и гололедица за счет выпавших осадков. 

Дороги в Беларуси превратились в каток. Что говорят коммунальщики, синоптики и ГАИ

Дороги в Беларуси превратились в каток. Что говорят коммунальщики, синоптики и ГАИ

Впечатлениями от капризной погоды белорусы делились в соцсетях. Люди публиковали видео, в которых они буквально едут пешком с работы домой. 

Дороги в Беларуси превратились в каток. Что говорят коммунальщики, синоптики и ГАИ


Дмитрий Боярович, корреспондент:
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погода в Беларуси существенно не изменится. Ожидаются туманы, гололедица и около нуля. На завтра также объявлен оранжевый уровень опасности. 

Люди в материале: Дмитрий Боярович, Олег Лукашенко, Александр Бруй, Александр Беганский
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Погода в Беларуси за последние сутки демонстрирует то плюс, то минус. Как следствие – большинство дорог и тротуаров превратились в самый...
 
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