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Дороги в Беларуси превратились в каток. Что говорят коммунальщики, синоптики и ГАИ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Погода в Беларуси за последние сутки демонстрирует то плюс, то минус. Как следствие – большинство дорог и тротуаров превратились в самый настоящий каток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С ситуацией пытаются справиться коммунальные службы. Однако всплеска травматизма не удалось избежать. Более сотни человек за этот день оказались в больницах. О сложной дорожной обстановке предупреждает ГАИ: лучше воздержаться от дальних поездок или как минимум быть предельно осторожными. Такие погодные условия сохранятся и в выходные.
Упал. Очнулся. Гипс. Леонид Васильевич невольно вспоминает знаменитый фильм. Поход в магазин для минчанина обернулся вызовом скорой.
От гололеда в Беларуси за минувшие дни пострадали больше 400 человек. Каждого четвертого из этой цифры – госпитализировали, включая 9 детей. Антирекордсмены – минчане. Также в антилидерах – Могилевская и Витебская области. Не затронул же гололед жителей Бреста и Гродно.
Коммунальные службы Минска в эти дни работают в круглосуточном режиме. На борьбу со стихией вышла и спецтехника. Только в столице задействовано больше 600 единиц.
Песчано-соляной смесью посыпают тротуары и территорию во дворах.
Олег Лукашенко, заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
За сутки в стране случилось почти 400 ДТП. Это больше, чем обычно. В 9 из них пострадали или погибли люди. Из-за ненастной погоды ГАИ просит водителей, по возможности, воздержаться от поездок.
Александр Бруй, старший инспектор по особым поручениям УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Сегодня в Беларуси продолжает действовать оранжевый уровень опасности. Виной тому – атмосферный фронт из Германии и Франции. Он принес в нашу страну потепление. Оно и превратило дороги страны в сплошной каток.
Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Впечатлениями от капризной погоды белорусы делились в соцсетях. Люди публиковали видео, в которых они буквально едут пешком с работы домой.
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Новости Беларуси. Погода в Беларуси за последние сутки демонстрирует то плюс, то минус. Как следствие – большинство дорог и тротуаров превратились в самый...
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