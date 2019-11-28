Туман и дожди — погода 10 ноября.

В воскресенье в Беларуси будет облачно. Н очью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в Белгидромете.

Местами, а днем на большей части западной половины страны пройдут кратковременные дожди. Ветер будет юго-восточным, южным умеренным, днем по востоку порывистым.



Температура воздуха ночью составит от 6 до 12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 8-14 градусов, по юго-востоку — до +16°С .

