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Туман и дожди — погода 10 ноября.

29.11.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


9 ноября 2019 21:57 783

Туман и дожди — погода 10 ноября в Солигорске.

Автор: Эдуард Кидяев. ИСТОЧНИК: МЛЫН.BY

В воскресенье в Беларуси будет облачно. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в Белгидромете.

Туман и дожди — погода 10 ноября.

Местами, а днем на большей части западной половины страны пройдут кратковременные дожди. Ветер будет юго-восточным, южным умеренным, днем по востоку порывистым.

Температура воздуха ночью составит от 6 до 12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 8-14 градусов, по юго-востоку — до +16°С .

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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9 ноября 2019 21:57 783 Туман и дожди — погода 10 ноября в Солигорске. ...
 
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