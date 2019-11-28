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Туман и дожди — погода 10 ноября.
29.11.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
9 ноября 2019 21:57 783
Туман и дожди — погода 10 ноября в Солигорске.
В воскресенье в Беларуси будет облачно. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в Белгидромете.
Местами, а днем на большей части западной половины страны пройдут кратковременные дожди. Ветер будет юго-восточным, южным умеренным, днем по востоку порывистым.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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9 ноября 2019 21:57 783 Туман и дожди — погода 10 ноября в Солигорске. ...
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