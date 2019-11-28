Источник материала: Газета Авангард





На неделе с 18 по 24 ноября произошел ряд правонарушений, сообщает ОВД райисполкома.

Злоумышленник путем выставления оконного стекла проник в дачный дом в садоводческом товариществе «Весна», откуда похитил DVD-проигрыватель и телевизионный кабель.

Уголовные дела возбуждены в отношении жителей населенных пунктов Моисеевка и Коммунар за уклонение от отбытия наказания в виде общественных работ и возмещения расходов, затраченных на содержание несовершеннолетнего ребенка.

В одной из торговых точек города установлен факт розничной торговли алкогольной продукцией без специального разрешения.Спиртное в количестве 27,6 литра передано на ответственное

хранение.