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С 18 по 24 ноября произошел ряд правонарушений, сообщает ОВД райисполкома

29.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

С 18 по 24 ноября произошел ряд правонарушений, сообщает ОВД райисполкома
Фото из открытых интернет-источников

На неделе с 18 по 24 ноября произошел ряд правонарушений, сообщает ОВД райисполкома.

Злоумышленник путем выставления оконного стекла проник в дачный дом в садоводческом товариществе «Весна», откуда похитил DVD-проигрыватель и телевизионный кабель.
Уголовные дела возбуждены в отношении жителей населенных пунктов Моисеевка и Коммунар за уклонение от отбытия наказания в виде общественных работ и возмещения расходов, затраченных на содержание несовершеннолетнего ребенка.
В одной из торговых точек города установлен факт розничной торговли алкогольной продукцией без специального разрешения.Спиртное в количестве 27,6 литра передано на ответственное
хранение.

 
 
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На неделе с 18 по 24 ноября произошел ряд правонарушений, сообщает ОВД райисполкома. Злоумышленник путем выставления оконного стекла проник в дачный...
 
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