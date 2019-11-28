У моста в Новодворцах сбили пешехода. ГАИ ищет очевидцев

Источник материала: Слуцк Город





Около 20:40 в пятницу, 29 ноября, на улице М. Богдановича произошёл наезд на пешехода. Как сообщили сайту SlutskGorod очевидцы, водитель автомобиля Фиат ехал со стороны деревни Новодворцы и совершил наезд на сидевшего на проезжей части мужчину.

Пострадавший был доставлен в больницу, его состояние и степень полученных травм в настоящий момент не известны.

Для установления всех обстоятельств разыскиваются очевидцы, проезжавшие мимо водители с записями видеорегистраторов.









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