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У моста в Новодворцах сбили пешехода. ГАИ ищет очевидцев
29.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Около 20:40 в пятницу, 29 ноября, на улице М. Богдановича произошёл наезд на пешехода. Как сообщили сайту SlutskGorod очевидцы, водитель автомобиля Фиат ехал со стороны деревни Новодворцы и совершил наезд на сидевшего на проезжей части мужчину.
Пострадавший был доставлен в больницу, его состояние и степень полученных травм в настоящий момент не известны.
Для установления всех обстоятельств разыскиваются очевидцы, проезжавшие мимо водители с записями видеорегистраторов.
Если вам что-то известно о данном ДТП, просьба сообщить по телефонам
+375 (29) 346-61-72 или 102
Slutsk-Gorod.by
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Около 20:40 в пятницу, 29 ноября, на улице М. Богдановича произошёл наезд на пешехода. Как сообщили сайту SlutskGorod очевидцы, водитель автомобиля Фиат ехал со стороны...
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