ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У моста в Новодворцах сбили пешехода. ГАИ ищет очевидцев

29.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

У моста в Новодворцах сбили пешехода. ГАИ ищет очевидцев

Около 20:40 в пятницу, 29 ноября, на улице М. Богдановича произошёл наезд на пешехода. Как сообщили сайту SlutskGorod очевидцы, водитель автомобиля Фиат ехал со стороны деревни Новодворцы и совершил наезд на сидевшего на проезжей части мужчину.

Пострадавший был доставлен в больницу, его состояние и степень полученных травм в настоящий момент не известны.

Для установления всех обстоятельств разыскиваются очевидцы, проезжавшие мимо водители с записями видеорегистраторов.

У моста в Новодворцах сбили пешехода. ГАИ ищет очевидцев

У моста в Новодворцах сбили пешехода. ГАИ ищет очевидцев

Если вам что-то известно о данном ДТП, просьба сообщить по телефонам

+375 (29) 346-61-72 или 102

Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 20:40 в пятницу, 29 ноября, на улице М. Богдановича произошёл наезд на пешехода. Как сообщили сайту SlutskGorod очевидцы, водитель автомобиля Фиат ехал со стороны...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Она такая жирная, и такой хвост». Сотрудники минского расчётно-справочного центра работают в холоде, и их атакуют крысы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика