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«Она такая жирная, и такой хвост». Сотрудники минского расчётно-справочного центра работают в холоде, и их атакуют крысы

29.11.2019 22:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тему следующего репортажа подсказали зрители СТВ, которые обратились на горячую линию телеканала. В расчётно-справочном центре №6 Московского района столицы отопления нет уже третью неделю, а замена коммуникаций во время капитального ремонта привела из подвала толпы крыс.  

Съемочная группа Вероники Гришковой выехала на место и попыталась разобраться в ситуации. 

«Она такая жирная, и такой хвост». Сотрудники минского расчётно-справочного центра работают в холоде, и их атакуют крысы


В расчётно-справочном центре №6 Московского района, действительно, прохладно – батареи здесь не работают третью неделю, а сегодня отопление перекрыли и вовсе по всему району – идёт капремонт и врезка нового оборудования. 

«Она такая жирная, и такой хвост». Сотрудники минского расчётно-справочного центра работают в холоде, и их атакуют крысы


Мария Семенчук, паспортист расчетно-справочного центра № 6 Московского района:
Жаловались во все инстанции. Но все туда-сюда футболят, а сдвигов никаких. У нас начальник заболела. И девочки. Все в соплях ходим, потому что холодно.

«Она такая жирная, и такой хвост». Сотрудники минского расчётно-справочного центра работают в холоде, и их атакуют крысы


И если раньше спасали обогреватели, теперь и они бесполезны – электроэнергию отключили в 10 домах. Планово, конечно, но и это не греет ни душу, ни тело. 

«Она такая жирная, и такой хвост». Сотрудники минского расчётно-справочного центра работают в холоде, и их атакуют крысы

Чтобы хоть как-то работать, сотрудники и посетители идут на всевозможные ухищрения – благо, XXI век на дворе.

«Она такая жирная, и такой хвост». Сотрудники минского расчётно-справочного центра работают в холоде, и их атакуют крысы


Вероника Гришкова, корреспондент:
А это кадры не из фильма ужасов. Реальная картина. После того, как в здании начался капитальный ремонт в туалет стало ходить страшно. Там живут крысы.

 «Она такая жирная, и такой хвост». Сотрудники минского расчётно-справочного центра работают в холоде, и их атакуют крысы


Хвостатым в центре не рады. И хотя засвидетельствовать присутствие грызуна мы не смогли, но вещдоки на месте преступления она оставила. 

«Она такая жирная, и такой хвост». Сотрудники минского расчётно-справочного центра работают в холоде, и их атакуют крысы

Мария Левшик, паспортист расчетно-справочного центра № 6 Московского района:
Боимся в туалет ходить, потому что крысы. Когда заходим, с таким ужасом. Она такая жирная. Ну, я видела одну, она убегала. И такой хвост. И такая большущая-большущая.

«Она такая жирная, и такой хвост». Сотрудники минского расчётно-справочного центра работают в холоде, и их атакуют крысы

Крысиные бега и холод вынудили жителей района обратиться на горячую линию СТВ. С появлением в центре съёмочной группы нашего канала, стали приходить и ответственные лица. Сначала мы застали сантехника центра информационных технологий Мингорисполкома, к которому и относится РСЦ. Он проверил трубы на наших глазах и заверил, что проблема не в приборах отопления.

«Она такая жирная, и такой хвост». Сотрудники минского расчётно-справочного центра работают в холоде, и их атакуют крысы

Михаил Шпилевский, сантехник Центра информационных технологий Мингорисполкома:
Отправили разобраться, что к чему. Может, завоздушены тут батареи. Но воздуха здесь нет, я просмотрел здесь всё.

«Она такая жирная, и такой хвост». Сотрудники минского расчётно-справочного центра работают в холоде, и их атакуют крысы

Затем на объект приехала комиссия, чтобы выявить причину холодных батарей. Правда, изначально общения с нами пытались избежать.  

«Она такая жирная, и такой хвост». Сотрудники минского расчётно-справочного центра работают в холоде, и их атакуют крысы


Но после совещания пошли на контакт и немного прояснили ситуацию. Расчётно-справочный центр не жилой фонд, а потому к ЖКХ это помещение и его коммуникации отношения не имеют. 

«Она такая жирная, и такой хвост». Сотрудники минского расчётно-справочного центра работают в холоде, и их атакуют крысы

Людмила Гусельцева, ведущий инженер отдела капитального ремонта ЖКХ №1 Московского района:
Капитальный ремонт происходит в жилом доме. Какие договора и с кем они заключили – это надо выяснять РСЦ к ЖРЭО. Если у них есть договор, то они обязаны обследовать, если нет, то не обязаны.

«Она такая жирная, и такой хвост». Сотрудники минского расчётно-справочного центра работают в холоде, и их атакуют крысы


Лишь на следующий день выяснилось, причина похолодания в отдельно взятом центре глубже. В прямом смысле слова. В подвале здания «спрятался» неучтённый тепловой узел.

«Она такая жирная, и такой хвост». Сотрудники минского расчётно-справочного центра работают в холоде, и их атакуют крысы

В проекте капитального ремонта жилого дома его нет, а по факту – именно через него подаётся тепло в расчётно-справочный центр. 

«Она такая жирная, и такой хвост». Сотрудники минского расчётно-справочного центра работают в холоде, и их атакуют крысы

Дмитрий Алейчик, начальник производственного отдела ЖКХ №1 Московского района:
Этот узел не учтён. И он не будет учтён, потому что работы по капитальному ремонту производятся только в пределах здания, жилой части. А сторонние помещения в состав капитального ремонта не входят. Принято решение по замене участка трубопровода в теплоузле, который расположен под этим зданием.

«Она такая жирная, и такой хвост». Сотрудники минского расчётно-справочного центра работают в холоде, и их атакуют крысы


Главный итог — подключить центр к системе отопления обещали к завтрашнему утру. Временно, пока центр информационных технологий не сможет провести ремонт теплоузла. А сегодня историей заинтересовалась Федерация профсоюзов. Тем, кто забыл о трудовых нормах, провели ликбез. Они едины для всех, и температурные – строго прописаны. 

«Она такая жирная, и такой хвост». Сотрудники минского расчётно-справочного центра работают в холоде, и их атакуют крысы


Александр Зайцев, технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси:
Здесь температура предусмотрена допустимая 20-22 градуса. При таких условиях работники могут работать. К примеру, ниже, чем 12 градусов, вообще запрещается работать. Например, при 14 градусах 2 часа можно работать. При 15 – 3 часа. И так далее.

«Она такая жирная, и такой хвост». Сотрудники минского расчётно-справочного центра работают в холоде, и их атакуют крысы


Федерация профсоюзов взяла ситуацию на контроль. К слову, мы уточнили у работников центра — после обеда организацию снабдили двумя большими обогревателями. Обещаем не оставлять историю без внимания.  

Люди в материале: Вероника Гришкова, Александр Зайцев, Дмитрий Алейчик, Людмила Гусельцева, Михаил Шпилевский, Мария Левшик, Мария Семенчук
 
 
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Новости Беларуси. Тему следующего репортажа подсказали зрители СТВ, которые обратились на горячую линию телеканала. В расчётно-справочном центре №6 Московского...
 
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