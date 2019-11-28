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В Минске проходят рыбные ярмарки: что можно там купить
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Время скидок и выгодных покупок. В столице развернулись масштабные рыбные ярмарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Рыбхозы предложили покупателям свежевыловленную рыбу, а также копчено-вяленую продукцию, мороженые полуфабрикаты и рыбные консервы. Ярмарки будут работать и в выходные.
Подробности – в
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Новости Беларуси. Время скидок и выгодных покупок. В столице развернулись масштабные рыбные ярмарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Кто-то...
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