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В Минске проходят рыбные ярмарки: что можно там купить

29.11.2019 22:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Время скидок и выгодных покупок. В столице развернулись масштабные рыбные ярмарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В Минске проходят рыбные ярмарки: что можно там купить


Кто-то пользуется шансом «черной пятницы» и закупается одеждой и техникой, а другие выбрались на ярмарку. Точки с рыбной продукцией разместились на проспекте Рокоссовского, у кинотеатра «Салют».

В Минске проходят рыбные ярмарки: что можно там купить

Рыбхозы предложили покупателям свежевыловленную рыбу, а также копчено-вяленую продукцию, мороженые полуфабрикаты и рыбные консервы. Ярмарки будут работать и в выходные.

Подробности – в видеоматериале

В Минске проходят рыбные ярмарки: что можно там купить

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Новости Беларуси. Время скидок и выгодных покупок. В столице развернулись масштабные рыбные ярмарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  Кто-то...
 
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