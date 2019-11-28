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«Увидел, как с 11-го этажа упало полотенце». Пятиклассник спас от пожара двух минчан

29.11.2019 22:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Взрослый поступок маленького ребёнка. Пятиклассник из 209-й средней школы Илья Матук предотвратил трагедию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Увидел, как с 11-го этажа упало полотенце». Пятиклассник спас от пожара двух минчан

Увидев горящую квартиру на Есенина он оказался единственным, кто вызвал МЧС. Благодаря небезразличию два человека, которые находились в охваченном огнём помещении, остались живы.

Еще накануне осенних каникулам с друзьями Илья шёл по улице Есенина. И вдруг перед ними упал горящий предмет.

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Илья Матук, Юлия Матук
 
 
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Новости Беларуси. Взрослый поступок маленького ребёнка. Пятиклассник из 209-й средней школы Илья Матук предотвратил трагедию, сообщили в программе «Столичные...
 
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