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«Увидел, как с 11-го этажа упало полотенце». Пятиклассник спас от пожара двух минчан
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Взрослый поступок маленького ребёнка. Пятиклассник из 209-й средней школы Илья Матук предотвратил трагедию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Увидев горящую квартиру на Есенина он оказался единственным, кто вызвал МЧС. Благодаря небезразличию два человека, которые находились в охваченном огнём помещении, остались живы.
Еще накануне осенних каникулам с друзьями Илья шёл по улице Есенина. И вдруг перед ними упал горящий предмет.
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Новости Беларуси. Взрослый поступок маленького ребёнка. Пятиклассник из 209-й средней школы Илья Матук предотвратил трагедию, сообщили в программе «Столичные...
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