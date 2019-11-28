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Компания JOMA стала партнёром одного из самых именитых брестских спортсменов

29.11.2019 22:41 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 29 ноября 2019 года в конференц-зале отеля Хемптон прошла встреча, организованная официальным представителем фирмы Joma Романом Шевчиком и неоднократным белорусским чемпионом мира и Европы по армрестлингу Виктором Братченей.

Компания JOMA стала партнёром одного из самых именитых брестских спортсменов

Пресс-конференция стала поводом не только подвести итоги прошедшего года, но и дала возможность всем присутствующим стать свидетелями знакового для спортсмена события – подписания соглашения о техническом партнёрстве с фирмой Joma.

Так уж случилось, что белорусский «волат», которому врачи прочили костыли, не только встал на ноги в прямом смысле этого слова, но пройдя реабилитацию и занявшись спортом превратил своё увлечение в дело всей жизни.

Компания JOMA стала партнёром одного из самых именитых брестских спортсменов

«Причина нашей слабости – неверие в собственные силы» утверждает Виктор. Являясь инвалидом третьей группы по опорно-двигательному аппарату, перенеся ещё в детском возрасте шесть операций, он не поверил прогнозам врачей. Начал тренировки с самодельного оборудования. А сейчас он является 16-кратным чемпионом мира и 14-кратным чемпионом Европы по армрестлингу. На его счету 62 медали из которых 37 – золотые. Причём участвует и побеждает не только в состязаниях паралимпийцев, но и среди обычных спортсменов. Всё это результат упорных и тяжёлых тренировок.

Даже финансовую поддержку как спортсмену (оплата участия в чемпионатах мира, Европы и Кубке мира) ему стали оказывать только последние несколько лет. А так всё за свой счёт. Даже к губернатору за помощью обращался – в ответ только обещания. Благо мир не без добрых людей и Виктор искренне благодарен тем, кто оказывает ему спонсорскую помощь в подготовке к соревнованиям.

Компания JOMA стала партнёром одного из самых именитых брестских спортсменов

Но чемпиона трудности не остановили, а закалили и сделали ещё сильнее. Сейчас он не только тренируется сам, но и готовит к соревнованиям ребят, которые занимаются армрестлингом. Кстати, теперь Виктор работает в фитнес-центре Дельта, что даёт возможность тренироваться более качественно и проводить индивидуальные занятия.

В 2018 году Виктору была проведена операция на левом локте, но не прошло и года после хирургического вмешательства, а он уже принял участие в соревнованиях и завоевал очередную медаль. И если в 2018 году серебра было больше, то 2019 год порадовал золотом и оказался очень успешным: золотая и серебряная медаль на Чемпионате Европы, две золотые медали и Кубок абсолютного победителя с Кубка мира, а также две золотые медали с Чемпионата Мира.

Компания JOMA стала партнёром одного из самых именитых брестских спортсменов

Сильный, целеустремлённый – его уже давно знают и ценят за пределами Беларуси. Ему делали предложение остаться в Канаде тренироваться самому и тренировать других. В этом году на чемпионате мира, который проходил в Румынии, предложили выступать за Украину, но Виктор любит свою Родину и гордится, что он беларус. Участвуя в международных соревнованиях и конгрессах, представляет нашу страну как спортсмен, тренер и судья. А что родина? Какие шаги предпринимаются у нас для поддержки и развития этого вида спорта и талантливых спортсменов? Пока со стороны властей если и делаются встречные шаги, то небольшие и очень неуверенные.

Решительный и уверенный шаг навстречу спортсмену сделала компания Joma, недаром её девиз «Прокачай свою свободу». В рамках корпоративной социальной ответственности компания Joma предложила Виктору Братчене сотрудничество.

По словам представителя компании Романа Шевчика, выбор пал именно на Виктора, потому что этот человек, своими достижениями и победами прославляет не только отдельный регион, но и всю страну, делая Беларусь известной во всём мире. И сегодня был подписан официальный контракт, который в случае удовлетворительного результата будет продлеваться каждый год. Специально для этого Виктору была презентована ручка.

 
 
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  Сегодня, 29 ноября 2019 года в конференц-зале отеля Хемптон прошла встреча, организованная официальным представителем фирмы Joma Романом Шевчиком и неоднократным...
 
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