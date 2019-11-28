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Футболисты Сергей Кисляк и Артем Быков встали за кассу в Макдональдсе

29.11.2019 22:41 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Естественно, они кроме всего прочего ещё и обслуживали покупателей, после небольшого мастер-класса и под присмотром профессионала.

Футболисты Сергей Кисляк и Артем Быков встали за кассу в Макдональдсе

Посетители с удовольствием подходили, заказывали и фотографировались.

Футболисты Сергей Кисляк и Артем Быков встали за кассу в Макдональдсе

Чемпионы Беларуси поработали тут в рамках акции МакХэппи.

Футболисты Сергей Кисляк и Артем Быков встали за кассу в Макдональдсе

Акция «МакХэппи День» направлена на поддержку Белорусского детского хосписа. Все гости МакДональдс, покупая памятный сувенир, совершают пожертвование на добрые дела. Памятный значок Биг Мак, Картофель Фри или Хэппи Мил стоит 3 рубля. Вся прибыль от продажи значков будет перечислена в Белорусский детский хоспис на создание гостиницы для подопечных хосписа.

Футболисты Сергей Кисляк и Артем Быков встали за кассу в Макдональдсе

Через некоторое время ресторан посетили Марцел Личка и Артём Милевский. Наверное, чтобы присмотреть и проконтролировать ситуацию (шутка).

Как это было, в наших коротеньких видеороликах...

 
 
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  Естественно, они кроме всего прочего ещё и обслуживали покупателей, после небольшого мастер-класса и под присмотром профессионала. Посетители с удовольствием...
 
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