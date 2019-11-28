Футболисты Сергей Кисляк и Артем Быков встали за кассу в Макдональдсе

Источник материала: Виртуальный Брест

Естественно, они кроме всего прочего ещё и обслуживали покупателей, после небольшого мастер-класса и под присмотром профессионала.





Посетители с удовольствием подходили, заказывали и фотографировались.





Чемпионы Беларуси поработали тут в рамках акции МакХэппи.





Акция «МакХэппи День» направлена на поддержку Белорусского детского хосписа. Все гости МакДональдс, покупая памятный сувенир, совершают пожертвование на добрые дела. Памятный значок Биг Мак, Картофель Фри или Хэппи Мил стоит 3 рубля. Вся прибыль от продажи значков будет перечислена в Белорусский детский хоспис на создание гостиницы для подопечных хосписа.





Через некоторое время ресторан посетили Марцел Личка и Артём Милевский. Наверное, чтобы присмотреть и проконтролировать ситуацию (шутка).

Как это было, в наших коротеньких видеороликах...