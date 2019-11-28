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Николай Казак о золоте белорусов на ЧМ по прыжкам на батуте: «Масса эмоций пронеслись за то время, пока ребята выступали»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Яркая и знаковая
С золотыми медалями планетарного форума наших парней поздравил многократный победитель и призёр чемпионатов мира по прыжкам на батуте, участник двух Олимпийских игр, мастер спорта международного класса – Николай Казак.
Николай Казак, многократный чемпион мира по прыжкам на батуте:
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Николай Казак о золоте белорусов на ЧМ по прыжкам на батуте: «Масса эмоций пронеслись за то время, пока ребята выступали»
Новости Беларуси. Яркая и знаковая победа наших батутистов не осталась без внимания, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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