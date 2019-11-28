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«Без юриста никуда, особенно в современном мире». В Минске вручили высшую юридическую премию «Фемида»

29.11.2019 23:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 29 ноября в Минске стали известны имена лучших правоведов страны. Победителей выбрало компетентное жюри в 10 основных номинациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Без юриста никуда, особенно в современном мире». В Минске вручили высшую юридическую премию «Фемида»

Так, в разделе «Государственная служба» премия присуждена Александру Турчину (напомним, он  назначен на должность губернатора Минской области).

«Без юриста никуда, особенно в современном мире». В Минске вручили высшую юридическую премию «Фемида»

Он принимал участие  в разработке ряда документов, способствующих раскрепощению деловой инициативы и развитию предпринимательства.

«Без юриста никуда, особенно в современном мире». В Минске вручили высшую юридическую премию «Фемида»

«Фемида» – высшая юридическая награда, она присуждается юристам, государственным и общественным деятелям с 2006-го. За годы существования премии ее лауреатами стали более 240 человек. Вручают ее традиционно в канун профессионального праздника – в календаре это первое воскресенье декабря. 
 «Без юриста никуда, особенно в современном мире». В Минске вручили высшую юридическую премию «Фемида»


Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси, глава белорусского Союза юристов:
Награждают за работу, за выдающиеся достижения в труде. А труд юристов разнообразен: работа в судах, в прокуратуре, в адвокатуре, в нотариате, в райисполкомах, облисполкомах, министерствах. Юристы нужны везде и работают везде: на предприятиях, в организациях. Без юриста никуда, особенно в современном мире.

«Без юриста никуда, особенно в современном мире». В Минске вручили высшую юридическую премию «Фемида»

Ирина Королёва, нотариус Минского городского нотариального округа:
Такая серьезная награда, и не каждому ее дают, поэтому очень приятно, что так была оценена моя профессиональная деятельность за долгие годы работы в нотариате.

«Без юриста никуда, особенно в современном мире». В Минске вручили высшую юридическую премию «Фемида»


Главное достижение белорусской юриспруденции – создание в стране своей правовой системы. Именно юристы инициаторы и разработчики многих важных для страны нормативных правовых актов.

Люди в материале: Ирина Королёва, Валерий Мицкевич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 29 ноября в Минске стали известны имена лучших правоведов страны. Победителей выбрало компетентное жюри в 10 основных номинациях, сообщили в...
 
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