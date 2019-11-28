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«Без юриста никуда, особенно в современном мире». В Минске вручили высшую юридическую премию «Фемида»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 ноября в Минске стали известны имена лучших правоведов страны. Победителей выбрало компетентное жюри в 10 основных номинациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в разделе «Государственная служба» премия присуждена Александру Турчину (напомним, он назначен на должность губернатора Минской области).
Он принимал участие в разработке ряда документов, способствующих раскрепощению деловой инициативы и развитию предпринимательства.
«Фемида» – высшая юридическая награда, она присуждается юристам, государственным и общественным деятелям с 2006-го. За годы существования премии ее лауреатами стали более 240 человек. Вручают ее традиционно в канун профессионального праздника – в календаре это первое воскресенье декабря.
Ирина Королёва, нотариус Минского городского нотариального округа:
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«Без юриста никуда, особенно в современном мире». В Минске вручили высшую юридическую премию «Фемида»
Новости Беларуси. 29 ноября в Минске стали известны имена лучших правоведов страны. Победителей выбрало компетентное жюри в 10 основных номинациях, сообщили в...
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