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Вудкрофт прокомментировал проигрыш «Локомотиву» со счетом 3:6

29.11.2019 22:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итоги матча с «Локомотивом» (3:6).


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В первую очередь хочу поздравить Майкла с победой и хорошей игрой. Понравилось начало матча, наша команда здорово стартовала в первом периоде. Хорошо владели шайбой, раздавали пасы, создали много голевых моментов, один из них реализовали. К сожалению, соперник смог выровнять игру. Второй гол получили при потере шайбы, так играть нельзя. В матчах с таким серьезным соперником, как «Локомотив», подобные моменты превращаются в голы.

Во втором периоде наша команда сама загнала себя в угол удалениями. В итоге «Локомотив» забил в большинстве 5 на 3 и оторвался в счете. Третий период начали хорошо, удалось забить, но, к сожалению, быстро пропустили. Были неплохие смены, но мы упустили нити игры. Мы сделали недостаточно для победы, несмотря на то, что игра команды во многом понравилась. Будем опираться на хорошие моменты в нашей игре и двигаться дальше. Надеюсь, в воскресенье мы сыграем лучше.

— Ваши ребята заработали много удалений. Это всплеск эмоций или они на какой-то момент вышли из-под вашего контроля?

— Наши игроки в эти моменты показали недисциплинированность. Большинство удалений были именно из-за этого. Возможно, где-то от большого желания, они хотели давить и победить. Где-то надо было сохранить самообладание, сыграть попроще, но эмоции захлестнули. Это те моменты, которые стоили нам победы. Было много удалений, и «Локомотив» этим воспользовался.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итоги матча с «Локомотивом» (3:6).
 
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