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Александр Лукашенко поздравил белорусских батутистов с золотом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские батутисты стали чемпионами мира в мужском командном турнире. Владислав Гончаров, Олег Рябцев и Иван Литвинович опередили своих ближайших конкурентов из сборной Китая на четыре сотые бала. Именно спортсмены из Поднебесной стали обладателями серебряных наград.
Дополнили пьедестал почёта россияне. Отметим, что последний раз такого успеха на планетарных форумах наши атлеты в данном виде программы добивались 25 лет назад.
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С золотой победой наших спортсменов поздравил Президент Александр Лукашенко.
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Новости Беларуси. Белорусские батутисты стали чемпионами мира в мужском командном турнире. Владислав Гончаров, Олег Рябцев и Иван Литвинович опередили своих...
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