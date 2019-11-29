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Александр Лукашенко поздравил белорусских батутистов с золотом

29.11.2019 23:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские батутисты стали чемпионами мира в мужском командном турнире. Владислав Гончаров, Олег Рябцев и Иван Литвинович опередили своих ближайших конкурентов из сборной Китая на четыре сотые бала. Именно спортсмены из Поднебесной стали обладателями серебряных наград.

Александр Лукашенко поздравил белорусских батутистов с золотом

Александр Лукашенко поздравил белорусских батутистов с золотом

Дополнили пьедестал почёта россияне. Отметим, что последний раз такого успеха на планетарных форумах наши атлеты в данном виде программы добивались 25 лет назад.

Александр Лукашенко поздравил белорусских батутистов с золотом

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С золотой победой наших спортсменов поздравил Президент Александр Лукашенко.

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские батутисты стали чемпионами мира в мужском командном турнире. Владислав Гончаров, Олег Рябцев и Иван Литвинович опередили своих...
 
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