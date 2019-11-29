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КХЛ. Минское «Динамо» снова проиграло. На сей раз «Локомотиву»

29.11.2019 23:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» с неудачи начинает свою очередную гостевую серию в Чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

КХЛ. Минское «Динамо» снова проиграло. На сей раз «Локомотиву»

Команда Крэйга Вудкрофта уступила в Ярославле «Локомотиву» – 3:6. В составе «бело-синих» забрасывали Павлович, Спуннер и Пулккинен. «Зубры» с 26-ю очками остались на последней строчке Западной конференции.

КХЛ. Минское «Динамо» снова проиграло. На сей раз «Локомотиву»

Гостевая серия для «Динамо» продолжится: 1 декабря подопечные Вудкрофта сыграют в Нур-Султане против «Барыса». А завершиться для минчан этот вояж поединком с хоккейным клубом «Сочи», 3 декабря. Затем команда вернется в Минск.   

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» с неудачи начинает свою очередную гостевую серию в Чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  Команда Крэйга...
 
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