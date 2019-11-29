Ученые выяснили, что счастье жены или мужа продлевает жизнь их половинкам

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Оказывается, поговорка «счастливая жена или муж — секрет счастливой жизни» подкреплена наукой. Исследование, проведенное в Тилбургском университете в Нидерландах, показало, что счастливый супруг не только гарантирует долгий брак, но и увеличивает продолжительность жизни и положительно влияет на здоровье. Исследование было опубликовано в журнале Psychological Science, пишет health.news .





Исследователь Ольга Ставрова решила выяснить, как связана удовлетворенность супружеской жизнью одного человека с длительностью жизни его партнера. Ставрова использовала данные национального группового исследования, проведенного Мичиганским университетом, об удовлетворенности жизнью и других факторах, которые, принято считать, влияют на смертность.

Результаты показали, что партнеры 16% уже умерших людей говорили о слабой удовлетворенности жизнью. Супруги умерших имели повышенный риск смерти в течение всего периода исследования по сравнению с теми, чьи партнеры еще были живы.

Значит, счастье супруга влияет на длительность жизни, независимо от социально-экономического или демографического положения партнеров. Риск смертности для тех, чьи супруги были счастливы, оказался ниже, чем у тех, у кого были несчастны. Интересно, что уровень удовлетворенности супружеской жизнью является более точным показателем длительности жизни, чем удовлетворенность собственной жизнью.

Исследователь также перечислила некоторые предполагаемые трактовки этих результатов. Исходя из собранных данных, она заметила, что осознанная поддержка партнера не обязательно соответствует более низкой смертности. Однако более высокая удовлетворенность жизнью супруга была связана с большей физической активностью партнера. Следовательно, это может побуждать и другого участника пары вести более активный образ жизни и потенциально увеличивает его или ее продолжительность жизни.