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Oops! Минское "Динамо" пропустило шесть шайб от "Локомотива"

29.11.2019 21:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минское «Динамо» проиграло в гостях ярославскому «Локомотиву» со счетом 3:6 (1:2, 1:2, 1:2).

«Зубры» отлично начали матч, открыв счет уже на третьей минуте: отличился Александр Павлович. Увы, собственные ошибки не позволили «Динамо» уйти на перерыв лидерами. Сначала Денисенко сравнял счет, а затем Накладал вывел «Локомотив» вперед — 3:1.

На старте второго периода Кудрявцев увеличил преимущество хозяев, но тут Райан Спунер подарил минчанам шанс, забросив красивую ответную шайбу — 3:2.

Ключевым же отрезком матча стала концовка второго периода, в течение которой «зубры» шесть минут играли в меньшинстве, включая три в формате «три на пять». До конца игры был удален один из лидеров «Динамо» Франсис Паре. Возможностью увеличить разницу в счете воспользовался Магнус Пяярви-Свенссон — 4:2.

В начале заключительной трети Пулккинен отыграл одну шайбу, на что хозяева ответили голами Осипова и Каюмова — 6:3.



Минское «Динамо» сейчас занимает последнее место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 11 очков.
 
 
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Минское «Динамо» проиграло в гостях ярославскому «Локомотиву» со счетом 3:6 (1:2, 1:2, 1:2).
 
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