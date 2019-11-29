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Два человека погибли в результате теракта на Лондонском мосту

29.11.2019 21:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два человека скончались от ран, полученных в пятницу вечером в результате нападения на прохожих на Лондонском мосту, в центре британской столицы.

Нападавшего застрелил спецназ лондонской полиции. Полиция сообщает, что этот человек напал с ножом на прохожих и ранил несколько человек. Он был убит на месте. На его теле обнаружили муляж взрывного устройства.



Глава антитеррористического подразделения британской полиции Нил Басу объявил в пятницу вечером, через два с половиной часа после инцидента, что мотивы нападавшего пока до конца не ясны, но полиция рассматривает произошедшее как теракт.

Мост Лондон-бридж находится в оживленном финансовом и туристическом центре британской столицы. Два года назад он был ареной крупного теракта, в результате которого от ножевых ранений погибли восемь человек и почти полсотни были ранены.

Полиция также сообщает, что несколько человек получили ножевые ранения.

В социальных сетях сразу после происшествия появились снятые очевидцами видео, на которых вооруженные полицейские оттаскивают от одного человека других, а затем полицейский стреляет в этого человека.

На других видео этот человек уже неподвижно лежит на тротуаре на мосту, а бойцы спецподразделения полиции целятся в него с расстояния примерно в двадцать метров.

Кроме того, на видео видно, как один из боровшихся с этим человеком мужчин отбегает в сторону с большим ножом в руке - предположительно, отнятым у нападавшего.

Корреспондент Би-би-си Джон Макманус, случайно оказавшийся на мосту в момент инцидента, рассказал, что сначала он увидел, как на мосту дралась группа мужчин - несколько человек пытались усмирить одного.

Затем, по словам корреспондента, почти сразу прибыла полиция, люди побежали с моста, и прозвучали сначала два выстрела, а затем еще несколько.

Лондонский мост и прилегающие к нему улицы на обоих берегах Темзы оцеплены, на место прибыли десятки полицейских.
 
 
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Два человека скончались от ран, полученных в пятницу вечером в результате нападения на прохожих на Лондонском мосту, в центре британской столицы.
 
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