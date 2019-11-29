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Бесплатное метро и шоколад. Пользователям Apple Pay раздают подарки
Источник материала: Myfin
Среди бонусов – 20 бесплатных поездок в минском метро. Их можно получить через терминалы бесконтактной оплаты по 20 декабря по картам Mastercard. Для держателей Visa бесплатной будет каждая вторая поездка.
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фото: pixabay.com Среди бонусов – 20 бесплатных поездок в минском метро. Их можно получить через терминалы бесконтактной оплаты по 20 декабря по картам Mastercard....
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