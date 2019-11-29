«Минск, да вы мне сердце рвете». Посмотрите, как прошел концерт Тимы Белорусских

Источник материала: Tut.by

Вчера в Минске прошел концерт новой белорусской звезды — поп-исполнителя Тимы Белорусских . Молодой артист из Лошицы, который летом 2018-го ворвался в плейлисты «ВКонтакте» и топы «Яндекс.Музыки» с треком «Мокрые кроссы», а теперь ему респектуют Face , IOWA и Jah Khalib , собрал минскую Falcon Club Arena. AFISHA.TUT.BY заглянула на концерт артиста — рассказываем, как это было, со всей любовью.





Так вышло, что менеджер, как и продюсер Тимы Белорусских, игнорировали наши письменные запросы по аккредитации на концерт. В телефонном разговоре концертный директор Тимы высказал мнение, что мы «плохо относимся к белорусским артистам, в частности к Тиме Белорусских», и в аккредитации нам отказал. Возможно, это связано с тем, что мы писали о том, что Тимофей планирует выступить на московском фестивале, который организовывала Мосгордума, как раз во время несогласованной акции протеста. Ну или же с новостью о том, что у певца есть жена и ребенок.





Тем не менее мы все-таки на месте — возле Falcon Club Arena. «Единица» мерно выплевывает людей на автобусной остановке, у входа в «Арену» ближе к 19.00 собирается гигантская очередь. Среди присутствующих — много школьников и, есть ощущение, дошкольников. Многие приходят семьями, кто-то даже с бабушками — настолько всенародно любимым кумиром оказывается Тима. После запуска в здание народ начинает унывать где-то до восьми вечера — на разогреве у артиста никто не выступает, только вяло играет музыка из колонок.

— У тебя есть номер Тимы Белорусских? Уже так поздно, позвони ему, умоляю, — скажет малышка маме рядом с нами в 19.46.





В начале девятого на сцене под эпичную заставку все-таки появится — нет, не Тима — Александр , руководитель продюсерского центра Kaufman Label. Он сразу обозначит, что на концерте, кроме хедлайнера, покажутся и другие представители лейбла. Следом за ним после той же заставки на сцену поднимется Тима Белорусских. И начнет нервно нарезать километры туда-сюда по периметру площадки. Сначала он заметно волнуется, но через несколько треков таки справится с волнением, и его голос зазвучит уверенно.





Только толпа разогреется — на сцену попросят других представителей Kaufman Label. Гарик Погорелов исполнит аж три трека и несколько раз прорекламирует свое будущее выступление и выход альбома — и это при том, что концерт 29 ноября подавался как сольник Тимы Белорусских. Еще одна участница объединения — просто Лера — выступит скромнее, всего с одной композицией, чтобы это не начало смахивать на отчетное выступление лейбла.





После этого стартует второе отделение концерта Тимы, куда более бодрое, веселое и интересное с технической точки зрения: свет, визуальное оформление, сценические спецэффекты.





Фанаты будут перекрикивать Тиму в треках «Руферы», «Поезда», «Витаминка», а под конец концерта «Арена» действительно раскачается и начнут танцевать даже секторы. На зрителей посыплется конфетти, а в конце выступления — две охапки шариков, ждавших своего череда весь вечер.





Само выступление продлилось два часа, за это время музыкант исполнил все свежие синглы и свой пока единственный полноформатный альбом «Твой первый диск — моя кассета» целиком. «Незабудка» со сцены Falcon Club Arena прозвучала дважды, «Мокрые кроссы» — трижды: в пиано-версии, в обычной и на «бис». Напомним, что раньше, когда Тима выступал в маленьких клубах и еще не выпустил свой LP, он тоже мог исполнять «Кроссы» по несколько раз.





После концерта в гардеробе слышу от чьей-то мамы: «Слэмов не было — вот это самое главное». И с этим сложно поспорить: выступление прошло более чем безопасно, как семейная вечеринка, где все всех знают.





Вообще, больше чем за год и десятки выступлений Тима не изменил себе и продолжил делать музыку про «мальчиков-бабл-гамов» и «девочек-песен». Он не матерится со сцены и призывает малышей и молодежь любить себя, потому что «мы у себя в одном экземпляре». Хотя, на минуточку, в апреля 2019-го минский певец попал в рейтинг Forbes.





По сути, Тима спокойно мог придумать себе образ повзрослее, как, скажем, Элджей , который давеча пел про розовое вино. Но со всей своей угловатой пластикой (за год с ней так ничего не сделали, несмотря на то, что Тима выходит на сцену более 30 раз в месяц) и искренними «Минск, да вы мне сердце рвете» Тимофей до сих пор кажется как минимум прямодушным и безобидным. Наверное, таким, каким и должен в 2019-м выглядеть главный герой белорусских (да и не только) школьников.

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