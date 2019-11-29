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«Людей с каждым годом все меньше». Как в минских торговых центрах проходила «черная пятница»

30.11.2019 01:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29 ноября в стране прошла «черная пятница». К скидочному дню присоединились магазины и ТЦ Минска, областных центров, других крупных городов, а также многие интернет-магазины. Некоторые из них не ограничились одним днем, а продлили «пятницу» на выходные — 30 ноября и 1 декабря. К слову, скидки обещали до 90%. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие цены предлагали магазины, что можно было купить с большой скидкой и сколько людей пришло на «чернопятничный» шопинг.


«Фактически такая уценка есть, поэтому мы имеем право написать до 90%»

Первый торговый центр, куда мы отправились, «Галерея Минск». Приятный мужской голос с большого экрана на фасаде ТЦ обещал обвал цен. В 17.30 посетителей в торговом центре было довольно много, но они будто пришли не на шопинг, потому что в магазинах, за редким исключением, толп не было. Небольшие очереди стали выстраиваться уже после 18.00.

Обвала цен мы не увидели. Как и в прошлые годы в магазинах с масс-маркетом скидки 20−30%. Некоторые написали на рекламных плакатах крупным шрифтом 90% и приписали мелким «до». Мы посмотрели, что же продают с такой огромной скидкой. Нашли пару стоек с майками по цене от от 2 до 4 рублей. Если честно, выглядели они так, как будто их кто-то уже носил. Более приличных вещей с -90% мы не нашли.

— 90% — такая скидка обычно на остатки летней одежды либо на то, чего осталось по одному размеру. На актуальные в этом сезоне вещи максимум -50%, — пояснила консультант. — Мне кажется, это все понимают, что качественную модную вещь со скидкой 90% не купишь, поэтому никакого обмана здесь нет. Но фактически такая уценка есть, поэтому мы имеем право написать «до 90%».


Зато украшения с кристаллами Сваровски можно было купить со скидкой 70%, дорогую обувь — от 300 рублей, со скидкой 40%. Кстати, в магазинах с украшениями было людно, многие выбирали подвески для браслетов. А вот в магазинах с техникой и мобильными потенциальных покупателей было немного, а купивших что-то еще меньше.

Кстати, общепиты тоже обещали скидки на свое меню. Так вот в «Галерее Минск» мы таких не обнаружили, хотя кафе и ресторанов там достаточно много.

«Перегораживали входы в магазины лентами, охрана запускала людей порциями, сейчас такого нет»

Заглянули мы и в Столицу. В обычные дни этот торговый центр покупатели вниманием не балуют. Может, хоть скидками их сюда заманили?

Да, людей оказалось гораздо больше чем всегда. Но толп и очередей не было и близко. Скидки такие как и везде — 20−30%, местами 50%, изредка больше.

В одном из магазинов встретили у кассы девушку с тремя одинаковыми теплыми пижамами в Микии Маусы разных размеров.

— Сегодня третью можно взять бесплатно, — с улыбкой поясняет покупательница. — У нас дома сейчас очень холодно, поэтому взяла и себе, и маме, и бабушке. Бабушке конечно не по возрасту Микки Маусы, зато она теплая и качественная. А кто ее дома кроме нас будет видеть?

Собеседница рассказала, что любит ходить на «черные пятницы» и прочие распродажи, посещает их регулярно.

— Людей значительно меньше стало, — отмечает девушка. — Мне кажется, потому, что у нас скидки по 20%, а то и больше, и так часто бывают, ими никого не удивишь. Люди не хотят толкаться в очередях из-за экономии в 10 рублей. Я сегодня около 17.00 была еще в «Галерее Минск». Там тоже не сказать, что людно. Я помню, как там перегораживали входы в магазины лентами, охрана запускала людей порциями, потому что помещения просто не могли вместить такого количества покупателей. Сейчас ничего похожего нет.


Мы понаблюдали у касс, что и на какие суммы покупают люди. Самая дорогая покупка, которую совершили при нас, потянула на 149 рублей. Девушка купила пуховик. В основном люди брали одежду на 60−80 рублей, бижутерию на 15−20 рублей. Некоторые покупали обувь. Но далеко не самую дорогую, в среднем по 90−120 рублей.

«Я бы и рада купить, но глаз, если честно, ни за что не зацепился»

В «Галилео» то, что сегодня «черная пятница» ощущалось только на третьем этаже, где проходила развлекательная программа. Там выступали артисты, проводили конкурсы и розыгрыши подарков. В магазинах очередей не было вообще — ни в примерочную, ни в кассы. Люди брали на примерку всего по пару вещей. В прошлом же году некоторые хватали по 7−10 вещей, и на кассу шли минимум с половиной из них.

— Если честно, то глаз особо ни за что не зацепился. Я бы и рада купить. На удивление, и очередей нет. Скидки хоть и небольшие, но даже 20 рублей сэкономить приятно. Но брать особо нечего. А те вещи, которые понравились в других магазинах, даже со скидкой очень дорогие. Я не готова покупать тонкую кофточку ни за 87 рублей, ни за 65 с 25% скидкой, — делится впечатлениями студентка БГТУ Марина.


В прошлом году после «черной пятницы» многие минчане жаловались на нечестные скидки и присылали в редакцию фотографии с заклеенными ценниками, где старая цена была в разы ниже, чем та, что якобы со скидкой.

Мы зашли в магазины брендов, которые так поступали. В этом году даже внешний вид ценников изменился. Если раньше они просто заклеивали старую цену новой, то сейчас на этикетке цена до акции просто перечеркнута и рядом указана новая.

Но ведь и это — не гарантия, что цены действительно снизили. Для проверки, что скидки в «черную пятницу» будут настоящими, мы сфотографировали ценники на некоторые вещи за пару недель до пятницы. Скидки оказались реальными, по крайней мере в четырех сетевых магазинах, в которых мы их сравнили.

«Сегодня ажиотажа нет, но покупателей все-таки больше обычного»

В торговом центре «Момо» было оживленно. На фуд-корте и в некоторых кафе некуда было яблоку упасть. А вот в магазинах людей было не так уж и много.

— Как обычно бывает в пятницу, не больше, — рассказала минчанка Анна, которая живет рядом с торговым центром и часто тут бывает. — Ради скидок сюда мало кто пришел, как видите, очередей нет. Скидки не очень большие — 20−30% в основном. Некоторые вообще хитро поступают — делают скидку только на вторую более дешевую вещь в чеке. А то и вовсе нужно 2 купить, чтоб третью получить в подарок.


Однако продавец-консультант в одном из магазинов одежды сказала, что людей сегодня все-таки в раза два больше, чем в обычный день.

— Скажу вам, не только по своим личным ощущениям, но и подсчетам, которые наш магазин делает после всех акций, покупателей с каждым годом становится все меньше. И не только в «черную пятницу». Думаю, это связано с тем, что у нас становится все больше интернет-магазинов. И даже обычные открывают онлайновые, — делится наблюдениями продавец. — Сегодня ажиотажа нет, но покупателей все-таки больше обычного.

По нашим наблюдениям и по сообщениям минчан, большие очереди в эту «черную пятницу» были только в ТРЦ «Дана Молл» и ТЦ «Грин Сити». И не удивительно, ведь в этом году некоторые популярные бренды расщедрились на -50%, а не как в прошлые годы — всего -20%.


Несмотря на то, что в наших магазинах по-прежнему практически не найти глобальных скидок, хочется отметить два положительных момента. Первый — некоторые продавцы скидки «черной пятницы» стали плюсовать с теми, которые уже были на товар до этого дня. К примеру, если сезонная стояла 20%, то сегодня к ним добавилось еще, скажем, по 25%. В итоге можно было сэкономить 45% от стоимости. Раньше такое замечено не было.

Второй — сейчас вещь по картам рассрочки можно купить с такой же скидкой, как если оплачиваешь покупку полностью. Еще год назад магазины грешили уменьшением процента скидки, если берешь товар в рассрочку.

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Теги: Минск
 
 
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Мы посмотрели, какие цены предлагали магазины, что можно было купить со скидкой 90% и сколько людей пришло в столичные ТЦ.
 
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