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Солигорская пенсионерка заплатила частнику за утепление квартиры, а в результате осталась ни с чем.

30.11.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


14 ноября 2019 20:41 2637

Солигорская пенсионерка заплатила частнику за утепление квартиры, а в результате осталась ни с чем.

Автор: Эдуард Кидяев.

В квартире солигорчанки Галины Борисевич очень холодно. В прошлом году пожилая женщина подсобрала денег, чтобы утеплить наружную стену дома. Специалистов нашла по объявлению и… вскоре об этом сильно пожалела: услугу ей не оказали, а головной боли только прибавилось.

Солигорская пенсионерка заплатила частнику за утепление квартиры, а в результате осталась ни с чем.

Как в воду канул

Вздыхая в телефонную трубку, Галина Васильевна вспоминает детали случившегося:

— Директор ОДО, к которому я обратилась, лично приехал принять заказ и оформить договор. Сказал, что мне нужно внести предоплату на приобретение стройматериалов — 330 рублей, я так и сделала. Но в назначенное время для выполнения заказа никто не пришел, а на мои телефонные звонки никто не отвечал.

Так и не дождавшись обещанной услуги и не получив разъяснения, куда ушли ее деньги, пенсионерка подала заявление в суд. На заседание представитель ОДО не явился. Изучив ситуацию, суд счел иск обоснованным и заочно постановил: взыскать с организации-ответчика денежную сумму вместе с госпошлиной.

Увы, радовалась торжеству справедливости пенсионерка недолго. Как сообщили ей спустя время в отделе принудительного исполнения Солигорского района, возвратить ей деньги не представляется возможным: по указанному адресу ОДО не оказалось, точнее, его там никогда и не было. Имущество юрлица или денежные средства найти не удалось. Отчаявшаяся Галина Васильевна обратилась в редакцию с просьбой о помощи.

А злой ли умысел?

Почему фирма не выполнила своих договорных обязательств? Причин может быть две: реальная неплатежеспособность или мошенничество. Во втором случае ситуация становится компетенцией сотрудников органов внутренних дел.

— Чтобы убедиться, что мы имеем дело с мошенничеством, нужно доказать злой умысел, когда человек на момент заключения договора не имел ни желания, ни возможности исполнить обязательства, — комментирует заместитель начальника УБЭП УВД Минской области Михаил Герчик. — То есть изначально преследовал цель не оказать услугу, а завладеть денежными средствами. Для этого нужно доказать, что не было объективных обстоятельств, способствующих их невыполнению. Допустим, фирма заплатила за поставку материалов, но ее подвел поставщик, или еще хуже — после оплаты произошла смерть поставщика, или фирма объявила себя банкротом. Обстоятельства таковы, что выполнить услугу невозможно, и здесь злого умысла нет.

Один из признаков мошенничества — системный характер невыполнения обязательств, то есть когда услуга не оказана три и более раза. Чем больше людей стали жертвами, тем больше вероятность, что вы имеете дело с обманом. При этом, подчеркивает Михаил Герчик, совсем не обязательно, чтобы все пострадавшие от недобросовестного субъекта хозяйствования одновременно подали заявление в милицию. Достаточно, чтобы один из них указал имена и фамилии других жертв, — в таком случае сотрудники милиции обязаны провести проверку.

Михаил Герчик считает, проблема мошенничества не носит хронического характера. Ситуации, когда субъект хозяйствования действует сугубо для личного обогащения, а не в интересах предпринимательской деятельности, достаточно редки.

Как сообщила Галина Борисевич, заявление в районную милицию она подавала. Но в проверке ей отказали, мотивируя это тем, что ее проблема находится в плоскости гражданско-правовых взаимоотношений.

«Производство возобновить»

Начальник отдела организации и контроля принудительного исполнения управления принудительного исполнения главного управления юстиции Миноблисполкома Наталья Кашкан уверена: в случае с Галиной Борисевич возможности по взысканию средств с частного предприятия использованы не полностью.

— Мы очень детально изучили данную ситуацию и пришли к выводу, что исполнительное производство на месте недостаточно отработано и его необходимо возобновить, — прокомментировала она. — Галина Васильевна вправе обратиться в отдел принудительного исполнения Солигорского района для повторной проверки имущественного положения указанного ОДО. Кстати, физические лица могут это делать неограниченное количество раз.

Наталья Кашкан констатирует: в практике исполнительного производства проблема невыполнения договорных обязательств, с которой столкнулась солигорская пенсионерка, к сожалению, встречается часто.

— С физлица, которое не выполнило своих обязательств по исполнительному документу, взыскать средства больше шансов, нежели с юрлица, которое уже не осуществляет деятельность, — говорит специалист. — Бывает, физлица годами не выплачивают задолженность, но когда начинают получать пенсию или спустя время открывают расчетный счет, законодательство позволяет высчитывать часть суммы задолженности до момента полного ее погашения.

Специалист признает: нередко потенциальные должники уже на стадии рассмотрения дела в суде планируют и предпринимают действия, как они уйдут от ответственности: перестают вести движение по расчетным счетам, переоформляют на родственников недвижимость и технику, а потом начинают заниматься другим видом деятельности, открывают новую фирму под другой «вывеской».

— Такие ходы лучше пресечь заранее — до того, как суд вынесет решение, нужно заявлять ходатайство об аресте счетов должника в пределах суммы иска и об ограничении его права на выезд из страны, чтобы тот не скрылся за границей и не избежал ответственности, — рекомендует Наталья Кашкан.

Слово адвокату

Екатерина Проневич, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

— Приведу похожий пример из своей адвокатской практики. Молодожены из Ивацевичей решили отметить медовый месяц поездкой на море. Кто-то из знакомых посоветовал обратиться к местному ИП, оказывающему туруслуги. Заключив договор, они уже упаковали чемоданы, но за два дня до свадьбы им позвонили и сказали, что путешествие организовать не получилось, а деньги — две тысячи рублей — пока вернуть не могут, просили подождать некоторое время. Попытки урегулировать конфликт без суда не удались: в организации обещали и не выполняли обещанное. В конце концов суд вынес решение в пользу молодоженов, а когда те начали исполнительное производство, оказалось, что таких же пострадавших от недобросовестного предпринимателя еще тридцать пять. Также молодожены совместно с другими пострадавшими подали заявление и в милицию, где возбудили по факту мошенничества уголовное дело (ст. 209 УК).

Какой урок могут извлечь из таких историй другие? Не связываться с недобросовестными исполнителями. При выборе фирмы или индивидуального предпринимателя предпочтение лучше отдавать тем, кто практикует оплату по факту, то есть когда расчет производится только после выполнения услуги и после того, как заказчик счел ее качество удовлетворительным. Ведь в нашем гражданском законодательстве нет нормы, обязывающей заказчика вносить оплату до оказания услуги. Представители фирм часто объясняют предоплату необходимостью закупки материалов. Но поскольку заключается двусторонний договор, можно диктовать и свои условия. Следует также договориться с исполнителем о том, чтобы в договоре была прописана ответственность в случае невыполнения им договорных обязательств: уплата пени, штрафа, процентов за пользование чужими денежными средствами.

Источник: sb.by

©Информационный отдел
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