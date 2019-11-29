Технологии будущего: лучшие разработки молодых ученых показали в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске выбирают лучшие разработки молодых ученых. Победители отборочного конкурса поедут на республиканский смотр, передает в пятницу «МИР 24».



На выставке представлено около 40 работ. Это инновационные проекты в самых разных сферах. Здесь и ноу-хау для агропромышленного комплекса, и авиакосмические разработки, и 3D-принтер для биопечати, и программа компьютерного моделирования новых лекарственных препаратов. Немало и проектов экологической направленности.

«Тенденция последнего времени – производство биоразлагаемых материалов из молочной кислоты. Так вот мы получаем ее при помощи бактерий. Потом из этой молочной кислоты можно производить биоразлагаемые полимеры, которые потом можно пускать на производство одноразовой посуды, пакетов, каких-то упаковок», – отметил младший научный сотрудник Института микробиологии НАН Беларуси Андрей Буко.

Одним из главных критериев при выборе победителей будет практическая польза изобретения. 25 лучших проектов покажут в финале конкурса «100 идей для Беларуси». А самые актуальные получат путевку в жизнь.