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Технологии будущего: лучшие разработки молодых ученых показали в Беларуси
30.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске выбирают лучшие
«Тенденция последнего времени – производство биоразлагаемых материалов из молочной кислоты. Так вот мы получаем ее при помощи бактерий. Потом из этой молочной кислоты можно производить биоразлагаемые полимеры, которые потом можно пускать на производство одноразовой посуды, пакетов, каких-то упаковок», – отметил младший научный сотрудник Института микробиологии НАН Беларуси Андрей Буко.
Одним из главных критериев при выборе победителей будет практическая польза изобретения. 25 лучших проектов покажут в финале конкурса «100 идей для Беларуси». А самые актуальные получат путевку в жизнь.
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Одним из главных критериев при выборе победителей будет практическая польза изобретения. 25 лучших проектов покажут в финале конкурса «100 идей для Беларуси»
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