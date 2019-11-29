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Больше половины белорусов в месяц имеют до 500 рублей. В каких регионах больше богатых и бедных

30.11.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Примерно каждый пятый белорус (20,6%) в месяц располагает суммой от 400 до 500 рублей. Тех, у кого в месяц есть более 800 рублей, оказалось 15,8%, а до 200 рублей — 2,4%. Об этом говорят данные Белстата о распределении населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов в третьем квартале.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов (зарплат, пенсий, пособий и так далее), разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

Из данных Белстата следует, что больше половины белорусов (51,7%) в месяц располагают суммой до 500 рублей. С учетом того, что численность населения, по последним данным, составляет 9 млн 455 тыс. человек, на такую сумму живут примерно 4 млн 888 тыс. человек. Свыше 800 рублей в месяц имеют 1 млн 494 тыс. человек, а меньше 200 рублей — 227 тыс. человек.

Больше всего тех, у кого в месяц есть 800 рублей и больше, оказалось в Минске. Это почти каждый третий житель столицы (31,6%). Меньше всего таких людей в Витебской области — 10,3%. Если же говорить о тех, чьи располагаемые ресурсы составляют менее 200 рублей в месяц, то их больше всего в Могилевской области — 4,5%. А в Минске их 0,5%.

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Теги: Минск
 
 
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Тех, у кого в месяц есть более 800 рублей, оказалось 15,8%, а до 200 рублей - 2,4%.
 
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