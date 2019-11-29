Как это можно «понять и простить»? Свежие ляпы и шедевры строителей на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Удивительные фотоистории продолжают присылать наши читатели о своих ремонтах и результатах благоустройства на наших улицах. «Косяки» строителей бывают до того нелепы, что хочется спросить, как такое было возможно? Смотрите, что в этот раз попало на « Доску позора ».

Мы уже дважды публиковали фото ремонта фасада дома по проспекту Машерова в Бресте. И вот нам сообщили, что после последней публикации проблемные места закрасили. «Немного» не попали в цвет, но прошло уже несколько недель, и краска хотя бы не осыпается.







А вот так закончился ремонт лифта в Минске в доме 92 (первый подъезд, седьмой этаж) по улице Кабушкина. Образовавшийся провал закидали цементом, дали высохнуть и замазали краской. Красиво стало?







Новополоцк, район школы № 8. У местных появилась поговорка «под лежачего полицейского вода не течет». Смысл ее буквальный: перед этой искусственной неровностью после каждого дождя образовывается огромная лужа. Брызги от проезжающих машин разлетаются на тротуар.





Центр Минска, 100 метров от Дома правительства. Подобным заездом на бордюр уже давно никого не удивишь. И можно приводить разные аргументы за и против таких временных решений. Но в этом конкретном случае возникает вопрос: зачем, зачем это решение здесь нужно? Ведь сразу же после бордюра идет лестница, на которой никакого пандуса нет и не было.

















Вот такой двор и дорога на улице Парниковой около школы № 20, по которым предлагается ходить в дождь, снег и гололед. А с другой стороны (для обхода) вот такая лестница.

















Орша, улица Чернышевского. Пешеходный переход упирается в забор. Люди пишут, что для того чтобы зайти в парк с деткой коляской, надо обойти всю территорию по кругу.



Фото предоставлено читателем

Молодечно, улица Янки Купалы, 130, торговый центр. Здесь замечен пандус оригинальной конструкции.









Электрик здесь точно не виноват. Зато есть вопросы к заказчикам этого ремонта: почему бы не вынести выключатель в одну плоскость с новой обшивкой стены? Как это можно «понять и простить»?



Фото предоставлено читателем

Минск, Сухаревская, 15. Вот такая «красота» возле дома: дорожка разбита, плиты над ливневкой сломаны, рядом с люком канализации — провал.

















«Мастерский» ремонт лавочки в Жлобине, 16-й микрорайон.



Фото предоставлено читателем

Могилев, проспект Шмидта, 82а. Здесь «отремонтировали» тротуар. Качество ремонта оставляет желать лучшего. Можно было хотя бы огородить место, где был залит бетон, а так кто-то не преминул оставить свой «след в истории».









Минск, Каролинская, 14. Ливневка сделана на возвышении, поэтому даже в сильный дождь лужа остается ниже ее на всю ширину тротуара. Компетентные специалисты говорят, что причиной тому — просадка плитки. Ремонт ее обещают в 2020 году.





А как вам такая ливневка? Это, правда, московская разработка.



Фото: varlamov.ru

Такие вот отводы дождевой воды с крыши придумали в Барановичах по улице Брестской, дом 281б.



Фото предоставлено читателем

Рядом с этим же домом, буквально в 15 метрах, стоят мусорные контейнеры. Санитарное состояние площадки и прилегающей территории аховое: везде валяется бытовой мусор.



Фото предоставлено читателем

Могилев, улица Каштановая, 25. Люди жалуются: как по этим плиткам можно пройти с коляской? Да и вообще — как здесь можно ходить?









Во дворе дома № 74 по проспекту Независимости в Минске в октябре 2019 года велись работы по прокладке подземного электрического кабеля. Нормально закончить эти работы у строителей не получилось. Плиточное покрытие, которое лежало ровно лет 30 до этого, после первого же дождя просело. То же самое произошло с вырезанной полосой асфальта. Плитка вдобавок оказалась засыпана землей. После дождя получается грязное месиво. И, похоже, до весны здесь ничего не изменится.



Фото предоставлено читателем

Думаете, ровно плитку положить сложно и долго? Смотрите, как это делают профи.

Жодино, улица Калиновского, 32а. Здесь мы видим пустоту между стеной и оконной рамой. Строители решили сэкономить пену и оставили щели. Чтобы их не было видно, зашили уголком.



Фото предоставлено читателем

А это шедевральная работа неизвестного мастера. Смотрите, как аккуратно он сделал выпил в подоконнике под трубу (зачем она здесь — никто не знает).



Фото предоставлено читателем

Смолевичи, улица Социалистическая, автобусная остановка. Это не яма в асфальте, а вход в ливневую канализацию.









А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.