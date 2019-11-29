Рижская неделя моды. Как одеваются на показы наши соседи?

Источник материала: Tut.by

Продолжаем путешествие с руководителем Belarus Fashion Week Яниной Гончаровой по модным столицам мира, рассматриваем стрит-стайл городов, которые пока только претендуют на это звание, а также любуемся образами гостей заграничных фэшн-мероприятий. Мы уже побывали в Милане и Гонконге , а сегодня рассказываем и показываем, как одеваются латышские модники на Рижской неделе моды.

Рижской неделе моды больше 15 лет, ее называют самой масштабной Неделей моды в странах Балтии. В этом сезоне показы прошли на территории бывшего товарного вокзала. Организатор Riga Fashion Week — Балтийская федерация моды, которая активно занимается развитием модной индустрии в стране и открывает миру новые имена дизайнеров. За свою историю на подиумах Riga Fashion Week презентовали свои коллекции более 220 дизайнерских брендов, чуть больше 80 из которых — из Латвии.

— Гостей Рижской недели моды я бы разделила на две категории: одни — завсегдатаи модных показов, а другие гости дизайнеров, — рассказывает Янина Гончарова. — И если первые, как правило, любят и практикуют эпатаж и претенциозность, то вторые по-европейски демонстрируют свое уважение к брендам, выбирая наряды от тех дизайнеров, на чьи показы приглашены. Клиенты марок — люди состоятельные и взрослые, поэтому много черного цвета, партикулярные платья, обязательно шпилька.





































— Есть еще одна категория модников, которые очень любят и поддерживают своих молодых дизайнеров, зачастую еще студентов Академии искусств. Именно дефиле от выпускников этого учебного заведения завершает показы недели, и на нем можно увидеть инсайдеров в узнаваемых и концептуальных вещах от начинающих авторов. К примеру, на показ пришла гостья в жакете от дизайнера Лаймы Юрча, которая участвовала в Fashion Idea Festival этим летом.



Noname Atelier

Noname Atelier

Zefyras

Zefyras

Amoralle

MCouture

MCouture

Nolo

Nolo

Selina Keer

Selina Keer

Volga Vintage

Volga Vintage

Amoralle

Anna Led

Diana Arno

Bergs Prive

Bergs Prive

Diana Arno

Anna Led

На мой взгляд, показы в Риге посещает светская тусовка, которая воспринимает Неделю моды как место для общения, а не как профессиональную площадку. Показы начинаются с задержкой минимум на 40 минут, но к этому все привыкли: неспешно пьют коктейли, разговаривают, знакомятся с коллегами. Очень интересно, что люди, которые стояли у истоков локальной моды, но сегодня «не практикующие» (модельеры, стилисты), все равно остаются на виду, бодро раздают интервью и являются влиятельными персонами.

Что касается fashion-бизнеса, то он привязан к открытию шоу-румов, магазинов, презентации коллекций и так далее во время недели, а не к основному расписанию. И на этих частных мероприятиях всегда много приглашенных иностранцев, для которых, кажется, специально все и организуется.

Фото: Архив Янины Гончаровой

Янина Гончарова, руководитель «Белорусской палаты моды» и Belarus Fashion Week.