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Рижская неделя моды. Как одеваются на показы наши соседи?
Источник материала: Tut.by
Продолжаем путешествие с руководителем Belarus Fashion Week Яниной Гончаровой по модным столицам мира, рассматриваем стрит-стайл городов, которые пока только претендуют на это звание, а также любуемся образами гостей заграничных фэшн-мероприятий. Мы уже побывали в
Рижской неделе моды больше 15 лет, ее называют самой масштабной Неделей моды в странах Балтии. В этом сезоне показы прошли на территории бывшего товарного вокзала. Организатор Riga Fashion Week — Балтийская федерация моды, которая активно занимается развитием модной индустрии в стране и открывает миру новые имена дизайнеров. За свою историю на подиумах Riga Fashion Week презентовали свои коллекции более 220 дизайнерских брендов, чуть больше 80 из которых — из Латвии.
— Гостей Рижской недели моды я бы разделила на две категории: одни — завсегдатаи модных показов, а другие гости дизайнеров, — рассказывает Янина Гончарова. — И если первые, как правило, любят и практикуют эпатаж и претенциозность, то вторые по-европейски демонстрируют свое уважение к брендам, выбирая наряды от тех дизайнеров, на чьи показы приглашены. Клиенты марок — люди состоятельные и взрослые, поэтому много черного цвета, партикулярные платья, обязательно шпилька.
— Есть еще одна категория модников, которые очень любят и поддерживают своих молодых дизайнеров, зачастую еще студентов Академии искусств. Именно дефиле от выпускников этого учебного заведения завершает показы недели, и на нем можно увидеть инсайдеров в узнаваемых и концептуальных вещах от начинающих авторов. К примеру, на показ пришла гостья в жакете от дизайнера Лаймы Юрча, которая участвовала в Fashion Idea Festival этим летом.
На мой взгляд, показы в Риге посещает светская тусовка, которая воспринимает Неделю моды как место для общения, а не как профессиональную площадку. Показы начинаются с задержкой минимум на 40 минут, но к этому все привыкли: неспешно пьют коктейли, разговаривают, знакомятся с коллегами. Очень интересно, что люди, которые стояли у истоков локальной моды, но сегодня «не практикующие» (модельеры, стилисты), все равно остаются на виду, бодро раздают интервью и являются влиятельными персонами.
Что касается fashion-бизнеса, то он привязан к открытию шоу-румов, магазинов, презентации коллекций и так далее во время недели, а не к основному расписанию. И на этих частных мероприятиях всегда много приглашенных иностранцев, для которых, кажется, специально все и организуется.
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Продолжаем модное путешествие с Яниной Гончаровой, руководителем BFW
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