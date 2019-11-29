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«Белорусский рубль оказался в аутсайдерах». Что будет с курсами валют в декабре
Источник материала: Tut.by
По итогам ноября белорусский рубль оказался аутсайдером в нашей валютной корзине. Его стоимость снизилась по отношению ко всем трем основным валютам. Но нужно отметить, что каких-то потрясений ни на внешнем, ни на внутреннем рынке не было, поэтому падение может носить временный характер. FINANCE.TUT.BY спросил у экспертов, какие изменения могут произойти на нашем валютном рынке в декабре.
«Валютная корзина показала максимальный недельный рост с февраля 2016 года»
Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб говорит, что ноябрь на белорусском валютном рынке выдался достаточно бурным.
— На внешних валютных рынках из явных тенденций ноября — снижение евро к доллару с 1,1160 до 1,1010, или на 1,4%. В отношениях с российским рублем иностранные валюты вели себя по-разному. Доллар подорожал с 63,8 до 64,1, или на 0,4%. Евро, напротив, снизился к российскому с 71,2 до 70,5, или на 1%, — озвучивает цифры аналитик. — Если говорить про Беларусь, то в ноябре заметно подорожали к белорусскому рублю сразу три иностранные валюты. Что свидетельствует о том, что это именно падение белорусского рубля, а не влияние каких-то внешних факторов. Доллар за месяц подорожал на 2,77%, евро — на 1,35%, российский рубль на 2,37%. Валютная корзина в целом выросла на 2,29%.
Вадим Иосуб отмечает, что весь рост, по сути, пришелся на последнюю неделю ноября. За это время валютная корзина показала максимальный недельный рост с февраля 2016 года.
— Первые 4 дня, с понедельника по четверг, все три валюты дружно росли. Каких-то явных макроэкономических причин для этого не видно. Отсюда можно сделать вывод, что это, вероятнее всего, связано с тем, что какие-то крупные белорусские предприятия в сжатые сроки приобретали большой объем валюты. К примеру, для оплаты импортных контрактов или погашения валютных кредитов. Учитывая достаточно небольшой объем нашего валютного рынка, покупка нескольких десятков миллионов долларов или другой валюты в эквиваленте может приводить к серьезным движениям на валютном рынке, — поясняет эксперт.
В пятницу уже все три валюты незначительно корректировались.
— Этот откат курсов иностранных валют, который начался в последний рабочий день ноября, в начале следующей недели может быть продолжен, и валюты после своих пиков подешевеют. А к концу декабря, и соответственно года, валюты будут торговаться лишь чуть ниже, чем они стоят сейчас. Доллар может стоить 2,10 рубля, евро — 2,31, а российский рубль — 3,28 белорусского за 100 российских, — прогнозирует Вадим Иосуб.
«Я предпосылок для сильного падения белорусского рубля в декабре не вижу»
Директор компании «ФТМ Брокерс» Александр Сабодин считает, что падение белорусского рубля по отношению к остальным валютам, скорее, разовый фактор.
— Ничего значимого на внешнем рынке не произошло, что бы могло повлиять на курсы, — ни скачков цен на нефть, ни новых санкций против России. На внутреннем тоже все спокойно. Возможно, есть скрытые причины, о которых мы не знаем. К примеру, не секрет, что объем нашего валютного рынка относительно маленький. Если какому-то крупному предприятию срочно понадобилась валюта, это может создать спрос в краткосрочном периоде, — поясняет эксперт. — Если же это некая тенденция, которая началась, мы узнаем об этом позже, когда будет понятно, что это тенденция. Я предпосылок для сильного падения белорусского рубля в декабре не вижу.
По прогнозам Александра Сабодина, в декабре доллар и евро могут немного подрасти.
— Евро по итогам года сильно упал. На 31 декабря прошлого года стоимость одного евро составляла 2,47 рубля. Сейчас 2,33 рубля. Я думаю, что в декабре цена останется где-то на этом уровне. Коридор для евро 2,33−2,39 рубля, — предполагает эксперт. — Доллар пока что тоже ниже отметки, которая была 31 декабря 2018 года. Тогда он стоил 2,16 рубля, а сейчас 2,11. В декабре он может вырасти до 2,15 рубля.
По словам Александра Сабодина, российский рубль по отношению к белорусскому лидер этого года. В конце прошлого давали 3,11 белорусского рубля за 100 российских. А сегодня он приблизился к отметке 3,3 белорусского рубля.
— Есть вероятность, что в декабре цена вырастет до 3,35−3,40 белорусского рубля за 100 российских, — прогнозирует эксперт. — Что может внести правки в курсы? Это заседание ОПЕК — организации стран — экспортеров нефти — 5−6 декабря. Оно будет проходить в расширенном составе, с участием России. Страны будут пытаться договориться о сохранении квот на добычу нефти еще на полгода. Если договорятся, это хорошая новость для российского рубля — он будет укрепляться. Если нет, то это может привести к падению нефти. А она потянет за собой и российский рубль.
Также эксперт отмечает, что в начале декабря будет встреча российско-белорусской делегации по поводу интеграции. Возможно, там будут обсуждаться новые кредиты для нашей страны. От того, насколько успешно она пройдет, может зависеть курс белорусского рубля.
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Эксперты рассказали, сколько будут стоить доллар, евро и российский рубль в Беларуси в декабре.
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