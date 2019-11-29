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Тотальный контроль? Рассказываем, как и зачем родителям следить, что ребенок делает на смартфоне

30.11.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Представить жизнь без смартфона сегодня довольно сложно. Большинство из нас с помощью гаджетов решает множество задач — от общения с друзьями до оформления кредитов без похода в банк. Детям смартфоны, планшеты и другие «умные» устройства интересны не меньше, чем взрослым, — зачастую оторвать их от девайса получается с трудом. Впрочем, ограничить время использования ребенком гаджетов и отследить то, чем он там занимается, все же возможно. Рассказываем как.


Фото: pixabay.com

По недавней информации из опроса «Лаборатории Касперского», у 57% белорусских детей в возрасте 7−9 лет уже есть собственный смартфон или планшет. К 15−18 годам эта цифра вырастает до 97%. 23% детей в возрасте 7−18 лет проводят с гаджетом почти все свободное время, при этом 30% родителей признались, что никак не контролируют и не ограничивают продолжительность использования ребенком гаджетов.

В числе негативных последствий неконтролируемого использования Сети детьми родители назвали чрезмерное увлечение онлайн-играми и игровую зависимость (17%), просмотр материалов для взрослых (17%), совершение нежелательных покупок онлайн и подписки на платные сервисы (15%), кражу паролей либо аккаунтов в социальных сетях или играх (6%), а также потерю личных данных из-за вирусов (5%).

Об интересе к этой теме крупные транснациональные ИТ-компании активно заговорили в последние несколько лет. На больших пресс-конференциях вроде WWDC от Apple или Google I/0 все больше внимания уделяется функциям родительского контроля, с помощью которых взрослые могут определять, сколько времени в день дети могут пользоваться устройствами и какой контент на них просматривать.

Сразу отметим: назвать эти решения идеальными вряд ли получится. По отзывам пользователей, дети зачастую находят лазейки, позволяющие обходить заданные родителями ограничения. Впрочем, с обновлениями операционной системы или отдельных приложений эти лазейки закрывают.

Apple

На устройствах компании Apple (iPhone, iPad, iPod touch) функции родительского контроля внедрены прямо в систему. Проще говоря, устанавливать отдельные приложения с аналогичными возможностями можно, но необязательно. Все базовые функции уже «с завода» встроены в устройства производителя и включаются в настройках параметра «Экранное время». Подробнее об активации каждой отдельной функции читайте здесь.


Изображение использовано в качестве иллюстрации

На официальном сайте Apple говорится, что через родительский контроль «можно блокировать или ограничивать доступ к определенным программам и функциям на устройстве вашего ребенка. Также возможно установить ограничения в отношении ненормативного контента, покупок, загрузок и конфиденциальности».

Другими словами: система позволяет родителям определять, сколько конкретно часов в день ребенок в целом может пользоваться своим устройством, какие приложения запускать и устанавливать (например, можно ввести запрет на игры), а также определять список сайтов, доступ к которым будет запрещен в браузере Safari.

При этом эти ограничения можно настроить как на отдельном устройстве ребенка вручную, так и удаленно со своего аппарата с помощью функции семейного доступа.


Скриншот с сайта apple.com/ru

Еще одна важная функция называется «Локатор». Это заводское приложение помогает определить местоположение ваших устройств, а также найти на карте членов семьи. Из важных для родителей возможностей — режим, позволяющий настроить уведомления таким образом, что вы узнаете, когда ребенок выходит из школы и когда он добрался до дома.

Android

С устройствами на Android ситуация немного сложнее. Из-за высокой фрагментированности (одновременного нахождения на рынке аппаратов с разными версиями операционной системы) общего центра управления с функциями родительского контроля на многих устройствах просто не предустановлено — на системном уровне они пока присутствуют лишь на некоторых гаджетах, представленных в последние полгода-год.

Впрочем, в магазине приложений Play Маркет есть немало альтернатив. Но тут также есть опасность: большинство из них наверняка запросят доступ к модулям устройства вроде GPS, микрофона или камеры. Предугадать, где будут храниться собранные данные и кем и как они будут использоваться, сложно.


Фото: 9to5google

На наш взгляд, доверять стоит только большим проверенным компаниям — например, самой Google. В портфолио ее фирменных приложений есть программа под названием Family Link, дающая пользователю права родительского контроля.

На официальной странице сайта с описанием Family Link говорится: «Приложение позволит вам проверять, с каким контентом ваши дети знакомятся в интернете, а также управлять их аккаунтами и устройствами. Вы можете контролировать доступ к приложениям, следить за временем использования устройства, настраивать блокировку на время сна и задавать другие уместные ограничения».

Проще говоря, набор возможностей, предоставляемых через Family Link, никак не меньше (если не больше), чем у Apple. Программа позволяет контролировать время использования различных устройств в зависимости от того, чем занимается ребенок, — например, можно полностью заблокировать устройство (или поставить ограничение по времени на его использование), если малышу пора ложиться спать.


Фото: pixabay.com

Есть и возможность управлять тем, к каким сайтам у ребенка будет доступ в браузере Chrome, — таким образом получится разрешить просмотр только проверенных родителями сайтов и заблокировать нежелательные ресурсы. Подобное работает и с приложениями — из магазина Play Маркет установить любую программу у ребенка без ведома родителей не получится.

Существуют и специальные детские версии приложений для целых платформ. Как пример — YouTube Kids. «Программа предоставляет версию службы, ориентированную на детей, с выбором контента, функциями родительского контроля и фильтрацией видео, которые не считаются подходящими для детей 12 лет и младше», — отмечается в «Википедии».

На официальной странице с описанием YouTube Kids уточняется, что родители могут устанавливать ограничение по времени, следить за тем, какие ролики смотрит ребенок, блокировать неподходящий контент и сообщать о его появлении в приложении представителям платформы.

Ниже — цены популярных в Беларуси смартфонов:

 
 
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Об интересе к этой теме крупные транснациональные ИТ-компании активно заговорили в последние несколько лет. На больших пресс-конференциях вроде WWDC от Apple или Google I/0...
 
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