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Призыв-2019. Будут ребята служить…

30.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 274 от 22 июля 2019 года «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу и службу в резерве» в Беларуси проходит осенний призыв. Этой осенью около 70 новобранцев Несвижского района отправились служить на благо Беларуси, защищать мир и спокойствие.

Призыв-2019. Будут ребята служить…

Ноябрь для военных комиссариатов — месяц ответственный. Вначале идут последние уточнения по осеннему призыву. Знакомятся между собой ребята, делятся историями, которые слышали от знакомых об армейских буднях в той или иной войсковой части. Юноши понимают, что для службы пригодится хорошая физподготовка, армия научит настоящей мужской дружбе, которая зачастую связывает военнослужащих на всю оставшуюся жизнь. Знают призывники и о том, что военный билет после службы в армии зачастую становится пропуском, зеленым светом для приема на престижную работу. Всё чаще ребята задумываются о военной службе на контрактной основе.
Отправка в войска началась 18 ноября и закончилась 28 ноября. В первый день отправки военные билеты получили семь призывников, которые будут проходить службу в воинских частях Сил специальных операций.
Военнослужащим Сил специальных операций (ССО) мечтал стать призывник Павел Сохончук из аг. Снов.
— Ограничений по здоровью у меня нет, вот я и попросил призывную комиссию направить меня для прохождения срочной военной службы в 5-ю бригаду специального назначения. Это — элитные войска, а значит, самые лучшие. Хорошим подспорьем в будущей службе стали регулярные занятия акробатикой и паркуром. Думаю, что хорошее настроение и физическая подготовка помогут стать настоящим мужчиной. Мое желание служить поддерживают родители. По словам отца, в армии из молодых парней растят настоящих мужчин, — говорит Павел. — Думаю, что так и будет. Пусть мама не волнуется. Время пробежит быстро.
О будущей службе в силах специальных операций Вооруженных Сил разговорились с Владиславом Макавчиком.
— Родился я в агрогородке Лань. Закончил Марьиногорский государственный аграрно-технический колледж. Сейчас работаю в ОАО «Лань-Несвиж» механиком. То, что я учился в Марьиной Горке, объясняет мое желание служить в 5-й отдельной бригаде специального назначения. Не единожды видел показательные выступления военнослужащих этой части, проходившие в городе. С завистью смотрел на настоящих мужчин в форме. Много знакомых служит в этой части, и я хочу быстрее присоединиться к ним, — пояснил он.
— Армия дисциплинирует, закаляет, — поддерживает разговор новоиспеченный защитник Родины Дмитрий Ладята. После окончания лингвистического университета работал учителем иностранного языка в Прилукской СШ. По морально-деловым качествам был отобран в элитные войска. Хорошим подспорьем в будущей службе станут занятия плаванием и теннисом, — считает призывник. И добавляет:
— Будучи в армии, я хотел бы научиться преодолевать трудности с честью и достоинством, как подобает мужчине.
Военную присягу ребята примут 14 декабря.
«НН».


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В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 274 от 22 июля 2019 года «Об увольнении в запас и призыве
 
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